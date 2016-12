De esta manera Rob Kardashian reconoció sus errores y pidió perdón a Blac Chyna

El hermano menor de Kim Kardashian ha recurrido a su cuenta de Instagram para entonar el mea culpa y limpiar el nombre de su ya expareja

Fiel a la tradición familiar de documentar su vida privada en sus reality o, en su defecto, en las redes sociales, Rob Kardashian protagonizó a lo largo de este fin de semana una mediática ruptura con su prometida y madre de su única hija, Blac Chyna, en la que no faltaron los cruces de acusaciones acerca de infidelidades -por parte de ella- y problemas de confianza y autoestima, estas últimas vertidas por la exstripper.

Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, el hermano menor de Kim Kardashian ha recurrido ahora a su cuenta de Instagram para entonar el mea culpa y limpiar el nombre de su ya expareja -el mismo que él se encargó de ensuciar- reconociendo que necesita recurrir a ayuda profesional.

“Este fin de semana me encontraba en un momento muy complicado a nivel emocional y dije e hice algunas cosas de las que me avergüenzo y que consiguieron abochornar a mi familia. Me disculpo y voy a buscar ayuda para lidiar con mis defectos y mis problemas. Por favor, recen por mí, y lo siento mucho Chyna. Eres una gran madre para nuestra hija y te quiero“, afirmó el diseñador de calcetines en un comunicado.

This weekend I was in an emotional bad place and did some things that embarrassed myself and my family. I apologize and I'm seeking help to deal with my flaws/issues. Please pray for me and I'm sorry @blacchyna. You are a great mother to our child and I love you. Una foto publicada por ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) el 19 de Dic de 2016 a la(s) 11:17 PST

Todo apunta a que Rob ha decido seguir el consejo de quien podría haberse convertido en su suegra, Tokyo Toni, quien le recomendó a través de la esfera virtual que acudiera a terapia para tratar de salvar su conflictiva relación, movida por su convicción de que la pareja se quiere realmente.

“He hablado con Rob y le he aconsejado que haga terapia. Él me ha dicho que lo hará, pero creo que todavía no se ha puesto a buscar ayuda profesional. Pero al final del día los dos volverán a estar juntos y habrán superado este bache. Les prometo. Rob solo necesita desprenderse de esa inseguridad que tiene. Todo irá bien“, escribió Tokyo en su cuenta personal.