Fondo de $10 millones podría ayudar a miles que enfrentan la deportación

El Fondo de Justicia de L.A. se espera esté disponible a partir del 21 de enero cuando el presidente electo Donald J. Trump llegue a la Casa Blanca

Irma López recuerda con nostalgia el año 2009 cuando su vida y la de sus tres hijos cambió por completo después de una visita al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) que la puso tras las rejas.

Trabajadores del DMV le dijeron que ella había ignorado una cita con inmigración lo cual llevó a su arresto. Sin poder despedirse de sus dos hijos pequeños, de entonces 9 y 7 años, López fue llevada al centro de detención de inmigración en Santa Ana. Sus hijos ciudadanos fueron llevados a hogares de crianza, puesto que ella no tiene familia en este país.

“Yo estaba muy triste pensando en qué sería la vida de mis hijos y teníamos un futuro incierto, yo no contaba con un abogado ni tenía dinero para pagar uno”, dijo López, de 39 años de edad y madre soltera.

López llegó a Estados Unidos en el año 1999 como inmigrante indocumentada, dejando en El Salvador a una hija de un año de edad. Poco después solicitó su Estatus de Protección Temporal (TPS)—proveído a centroamericanos bajo ciertas circunstancias—y su vida parecía estar bien hasta que se presentó al DMV. “[El DMV dijo] que a mi me había llegado la orden y que yo la ignoraba, pero yo nunca recibí nada”, recordó López.

Una vez en el centro de detención y con el temor de estar encerrada sin sus hijos, López obtuvo asesoría por medio de Public Counsel, la firma más grande de abogados pro bono en el país. “[Ellos] me ayudaron a detener mi proceso de deportación”, dijo López, quien después de tres meses logró salir del centro de detención. Le devolvieron su permiso de trabajo y logró recuperar a sus dos hijos. Seis meses después logró traer a su hija Silvia de El Salvador, quien por problemas familiares resultó embarazada a la edad de 12 años.

Ayuda para los indocumentados

La joven de ahora 19 años asistió con su madre a una conferencia de prensa el martes por la mañana en el centro de Los Ángeles para apoyar el que la Junta de Supervisores del condado apruebe un fondo para ayudar a más inmigrantes en proceso de deportación. El fondo de 3 millones de dólares será agregado a los 2 millones ofrecidos por la ciudad y a otros 5 millones donados por fundaciones privadas. El Fondo de Justicia de L.A. se espera esté disponible a partir del 21 de enero cuando el presidente electo Donald J. Trump llegue a la Casa Blanca.

Estadísticas demuestran que el 68% de los inmigrantes detenidos en California no están representados legalmente. Los inmigrantes que tienen asesoría legal tienen cinco veces más probabilidades de enfrentar un caso exitoso que los que no tienen representación.

“Debemos unirnos y proteger a nuestras familias y seres queridos”, dijo Martha Arévalo, presidenta de CARECEN, durante la conferencia de prensa, antes de que los supervisors votaran sobre el tema. “Es lo justo, es lo correcto, es uno de los principios más importantes de la democracia de Estados Unidos, asegurarnos que toda la gente tenga representación legal adecuada para sus casos”.

La importancia de la asesoría legal

Talia Inlender, abogada con Public Counsel y representante de la familia López, dijo que el caso de esta madre pudo haber tenido un desenlace cruel si no hubiera obtenido ayuda legal apropiada.

“Ella sí hubiera sido deportada porque recibió la orden de deportación y no sabía cómo rechazarla, aunque no fue una orden correcta porque [ella] no la recibió y así pasa en muchos casos”, dijo Inlender.

La abogada dijo que ellos ofrecen asesoría por medio de un programa de orientación legal en centros de detención en Santa Ana e Irvine para quienes no tienen representación. “Pero tenemos muy pocos recursos para representar a individuos. Si tomamos unos casos pero no podemos representar a todos aunque todos necesitan ayuda”, dijo Inlender.

De ser aprobado el fondo millonario por las diferentes entidades gubernamentales y privadas, miles de inmigrantes detenidos sin representación legal pudieran obtener ayuda.