Arrestan a hija por muerte a cuchilladas de su padre y herir a la novia de éste

El hecho ocurrió en Santa Fe Springs

Una mujer está bajo custodia como sospechosa de matar a su padre y herir a la novia de éste en un doble apuñalamiento ocurrido en una residencia de Santa Fe Springs.

El incidente se reportó a las 9:49 p.m. del martes en la cuadra 8000 de la Calle Sorenson, donde la policía encontró a las dos víctimas y a la mujer que presuntamente los apuñaló, dijo el sargento Jay Tatman del Departamento de Policía de Whittier, que patrulla Santa Fe Springs.

Según un reporte de la Policía de Whittier, “las dos víctimas se encerraron en el baño y llamaron al 9-1-1. Varios agentes llegaron y confrontaron a la sospechosa en la puerta de entrada de un casa móvil”.

Ivan Hernández, vecino del complejo de casas móviles, dijo que prestó ayuda a las víctimas.

“Creo que la hija estaba en drogas y se metió algo más fuerte porque empezó a gritar que los iba a matar”, relató.

“El señor dijo que cuando ella agarró el cuchillo, él la detuvo con la mano y ella le cortó los dedos. Ella luego agarró otro y cuando se lo quitaron le empezó a pegar con un tubo de fierro a su esposa”, dijo Hernández, quien identificó al occiso como Manuel Buena.

Luego de ser arrestada, “la hija se reía, ‘I did it, I did it’ (lo hice, lo hice) decía, nomás riéndose”, contó Hernández.

La detenida fue identificada como Janette Buena, de 27 años.

La Policía indicó que Buena, quien también vivía en el lugar, “entró de nuevo a la vivienda e intentó entrar al baño donde las víctimas se escondían”.

Agentes policiales entraron a la casa y le dispararon tres balas de goma, impactando a Buena, pero ésta no soltó el cuchillo que llevaba en sus manos. Los policías luego usaron sus pistolas Taser y lanzaron choques eléctricos que hicieron a Buena caer al suelo. Fue cuando la detuvieron.

Las víctimas fueron llevadas al hospital. El hombre de 63 años recibió una herida en su mano derecha y rehusó ser atendido por los paramédicos que se presentaron al lugar. Pero luego de unos minutos, entró en problemas cardiacos y fue llevado de emergencia a un hospital donde falleció.

Hernández dijo que al parecer Manuel Buena padecía de diabetes e insuficiencia renal. Mientras la Policía estaba en el lugar, el señor empezó a convulsionarse, dijo. Las autoridades aún no determinan la causa de su muerte.

La novia de éste, de 46 años, sostuvo numerosas heridas en sus manos, brazos y cabeza. La mujer ya fue dada de alta.

Buena también fue hospitalizada por lesiones que sufrió resistiendo el arresto, dijo Tatman. Ella tenía lesiones en su muñeca.

La mujer estaba en la jefatura de Policía de Whittier por cargos de asesinato. Su fianza se fijó en un millón de dólares.

La Policía estaba investigando el motivo del acuchillamiento. Solo se sabe que hubo una discusión entre la sospechosa y las víctimas antes del suceso.