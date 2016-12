Cierra sus puertas a tours rancho de Vicente Fernández

El rancho Los Tres Potrillo seguirá abierto a fans que lleguen sin agencias de viajes de por medio

Autobuses con turistas o cualquier indicio de visita programada por terceros para acceder al rancho de Vicente Fernández queda restringida rotundamente. Sus puertas se han cerrado, a un año de que se advirtiera que no habría tolerancia al respecto.

Sin embargo, el hijo de “El Charro de Huentitán” aclaró que personas que lleguen por su cuenta, familias y fans que no estén ligados a un pago por garantía de tour, son siempre bienvenidos.

“Cuando llegan en camión (turístico) no entran, ya que el rancho no cobra ni un cinco“, afirmó.

Desde hace dos meses, las puertas de “Los Tres Potrillos” permanecen cerradas para los tours turísticos que arriban a éste, debido a que están en contra de los beneficios económicos por ingresar a dicho lugar.

“El que quiera ir al rancho las puertas están abiertas, no hay ningún intermediario, no se tiene que pagar“, reiteró.

Hay quienes incluso venden paquetes con la promesa de conocer al cantante, aunque las restricciones condicionan el beneficio a “la temporalidad” y “humor del artista”.

Una agencia de viajes localizada en el centro de Guadalajara, informó a MURAL que ni a ellos ni a otros de su giro se les ha permitido el acceso y se les restringirá por al menos tres meses más, pero manifestó esperanza de que se resuelva la cuestión, sin ahondar en cómo se llegaría a un acuerdo.

“Otras agencias de viaje estaban lucrando con la imagen del señor Vicente y por motivos de seguridad ya no están dejando entrar“, señaló la empleada, acotando que dicho tour que se vende es hacia Chapala y se aprovecha que el rancho queda de paso.

“Hay ocasiones que nos tocaba asistir al rancho y estaba el señor Vicente, a él sí lo puedes ver pero a su hijo Alejandro no ha tocado verlo”.

Hace un año, el cantautor de música ranchera aclaró en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram sobre los supuestos cobros indebidos que denunciaron sus fans en redes sociales.

“Aquí no hay ningún museo, yo los recibo con mucho gusto, no por obligación o negocio. Salgo a saludarlos cuando puedo y lo hago de corazón. No se dejen engañar“, escribió Don Vicente.

El rancho ubicado en el kilómetro 20 de la carretera Guadalajara-Chapala está abierto los 365 días del año para visitas familiares y pequeños grupos.