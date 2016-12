Estos artistas participarán en el disco homenaje a Valentín Elizalde

Conoce a los cantantes que colaboraron en el álbum y le imprimieron su propio estilo a los éxitos de ‘El Gallo de Oro’

Valeria, Valentina y Gabriela, las hijas del fallecido Valentín Elizalde, se sumaron a la lista de artista que participaron en el disco Tributo a Valentín Elizalde que saldrá en febrero del próximo año.

“Sobre la Tumba de mi Padre” es el tema que las jóvenes grabaron para el material que incluye 19 éxitos del intérprete quien murió asesinado a causa de varios disparos de armas de grueso calibre el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas.

“Es una canción muy pedida en cada evento y que a mucha gente nos llega, las niñas pusieron su granito de arena también. Al principio no querían, de repente decían: ‘Es que yo no canto, y la verdad no se’, y la otra; ‘Yo si me animo’.

“No fue fácil porque están chiquitas, claro que lloraron y le batallaron un poquito pero le echaron muchas ganas y quedó muy bien la canción“, compartió Francisco Elizalde tío de las niñas.

El cantante aseguró que las adolescentes de 15, 11 y 16 años de edad conservan muy vagos recuerdos de su padre y que a él le toca platicarles cómo era su hermano.

“Siempre me preguntan: Oye tío ¿cómo era mi papá? Y ya me toca a mí platicarles cómo era la esencia de él y lo orgulloso que estaría de ver a sus hijas ya grandes”.

A 10 años de la muerte del intérprete de “Veta Ya”, otros artistas como José Manuel Figueroa, El Komander, Calibre 50, Eliseo Robles, Claudio Alcaraz, Danny Guillén, Remmy Valenzuela y Ramón Ayala participaron en el álbum al imprimirle su propio estilo a los éxitos de Elizalde.

“En cada escenario que pisamos siempre la raza me pide canciones de mi hermano y eso es un orgullo, yo siempre trato de recordarle a la gente para que las nuevas generaciones lleven a Valentín en el corazón”.

ASÍ LO DIJO

“Yo soy el fan número uno de mi hermano desde antes de que fuera artista, desde que tengo memoria siempre lo he admirado y fue un ejemplo para mí y hasta la fecha lo sigo recordando como si lo tuviera aquí”.

Francisco Elizalde, cantante.

POR: Arturo Perea