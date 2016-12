Video: María León deja Playa Limbo por telenovela ‘Guerra de Ídolos’

La vocalista del grupo anunció su salida para cumplir otros sueños

María León se ha despedido de Playa Limbo para seguir con sus sueños con un emotivo mensaje junto a sus compañeros.

“En los últimos meses vino para mi un proyecto de protagonizar la primera serie musical de Telemundo [“Guerra de Ídolos”] que por tiempos y complejidades y porque al final es también parte de mi sueño, es una oportunidad que no pude dejar pasar, no me permite continuar en el camino junto con mis compañeros”, dijo la cantante en el video.

León, que la conocimos como Mary Betty dentro del grupo musical T’ de tila, creación del reality “Popstars México”, finalmente estuvo 11 años con la banda Playa Limbo. Dentro de la agrupación tuvieron éxitos musicales como “El eco de tu voz” y “El tiempo de ti”.

Tras su paso por el reality de Televisa “Bailando por un sueño”, la cantante empezó a tomar más fama y es ahora cuando Telemundo le ofrece protagonizar un proyecto televisivo que no pudo dejar pasar.

En Instagram, María León también subió un video con su despedida con unas palabras dedicadas a sus ahora excompañeros.

“La decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. No me voy para dejar un sueño, si no para cumplir otro. Con todo mi amor deseo que Playa Limbo siga escribiendo canciones de hotel, siga viviendo Años Perfectos, sigan tomando El tren de la vida, ese que lleva a lugares maravillosos y que su música nos siga acompañando de día y de noche… Este viaje ha sido hermoso para mí. “GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS Playa Limbo: Jorge, Ángel y Servando, por regalarme estos once años de aventuras, el tesoro de la música y de la amistad. ¡Que Playa Limbo viva siempre!”.