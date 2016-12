Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 24 de diciembre

El Cascanueces del Ballet de San Francisco

Comparte esta temporada de vacaciones con el ballet de San Francisco, y disfruta las luces, la música, los copos de nieve, las flores que bailan y admira una niña que sueña con un nuevo mundo entero en un Cascanueces tan único como mágico. Hasta el 29 de diciembre en el War Memorial Opera House, en el 301 Van Ness. www.sfballet.com

Cirque du Soleil: LUZIA

La compañía Cirque du Soleil estrena su nueva producción en la Área de la Bahía: ‘Luzia, A Walking Dream Of Mexico’. Luzia es un espectáculo inspirado en la riqueza de la cultura mexicana, en la naturaleza de la lluvia y la luz y en el viaje migratorio anual de la mariposa monarca. El show se presentará en San Francisco hasta el 29 de enero, y en San José del 9 de febrero al 19 de marzo. Boletos y más en: www.cirquedusoleil.com

Fiestas y ciencias

La Academia de Ciencias de California en San Francisco invita a su fiesta anual y exposición interactiva, con la visita de algunos renos. También, dentro del teatro se hablará de las luces del norte y mucho más. Hasta el 8 de enero, dentro de Golden Gate Park en el 55 Music Concourse Dr. www.calacademy.org

WinterFest en Great America

El parque de diversiones en Santa Clara, Great America, celebra la temporada de fiestas con WinterFest. Podrás patinar sobre hielo al lado del icónico Carrousel Columbia y disfrutar de exhibiciones de luces y decoraciones, espectáculos en vivo y 20 juegos (incluyendo Gold Striker y Planet Snoopy). Y estará Santa Claus en su taller de juguetes con su esposa Sra. Claus. Hasta el 30 de diciembre. www.cagreatamerica.com

Navidad en el Parque

La ciudad de San José invita a las familias de La Bahía a disfrutar del tradicional ‘Christmas in the Park’, Navidad en el Parque, un evento de invierno lleno de celebraciones, luces, música y diversión en el centro de la ciudad. En Plaza de César Chávez Park hasta el 1 de enero, de 9 pm a medianoche. Más en: www.christmasinthepark.com

Navidad en el Tren

El Napa Valley Wine Train celebra el regreso del tren de Santa. Los invitados se embarcarán en un viaje musical e interactivo al Taller de Santa Claus. Disfruta de chocolate caliente, galletas y otros bocados navideños. Reservaciones disponibles hasta el 29 de diciembre, shows de 5 pm y 8 pm, en 1275 McKinstry Street en Napa. Reservaciones y más en: www.winetrain.com o llame al 800-427-4124

Luces Navideñas en el Zoológico

El Zoológico de Oakland presenta su evento anual ZooLights, un festival de luces junto con sus animales. También habrá actividades para toda la familia. Esta tradición navideña es un evento nocturno, entre las 5:30 pm y las 9 pm, hasta 1 de enero de 2017 (estará cerrado 24 y 25 de diciembre). El zoológico está localizado en el 9777 Golf Links Rd. www.oaklandzoo.org

Los Renos de Santa

Santa Ha enviado a sus renos favoritoS “Belle”, “Holly” y “Peppermint” para difundir la alegría de Navidad en el Zoológico de San Francisco. Hasta el 1 de enero los renos majestuosos comerán del césped en el jardín del zoológico. Ve y conócelos. El zoológico de San Francisco está localizado sobre Sloat Ave, cruce con The Great Highway. www.sfzoo.org

Aventura de Fiestas de Invierno

Esta temporada de vacaciones el Children’s Discovery Museum de San José incluirá el regreso de la exhibición TapeScape de Eric Lennartson. Esta presentación evoca los cristales de hielo que se forman en el frío en un ambiente atractivo y interactivo para deleitar a niños y adultos. Hasta el 8 de enero en el 180 Woz Way. www.cdm.org

Los niños y el hielo

Patinaje Sobre Hielo

Disfruta la pista de hielo de San José, debajo de 32 palmeras que destacan majestuosas de día y brillan por la noche. La pista está abierta hasta el 16 de enero en 120 S. Market St, solo al cruzar la calle del Christmas in the Park. www.downtownicesj.com

Casas de pan de jengibre

La ciudad de Sausalito invita a las familias del Área de la Bahía al décimo aniversario de su Gingerbread House Tour, una gira negocios locales que participan en su concurso de casitas de pan de jengibre. Las construcciones estarán en exhibición hasta el 31 de diciembre. www.sausalitogingerbread.com

Miércoles 28 de diciembre

Nieve en el Acuario

¡Se pronostica nieve en el Aquarium of the Bay en San Francisco! El Acuario les invita cada miércoles a lo largo de diciembre a ver a sus nutrias de río, Shasta, Baxter y Ryer, mientras juegan y gozan en más de 1,000 libras de nieve en su hábitat. El 28 de diciembre en el Aquarium of the Bay en Pier 39. www.aquariumofthebay.org

Más Almodóvar

RoxiCine, el proyecto de cine latino del Roxie Theater en San Francisco, presenta tres noches de películas del escritor y director español Pedro Almodóvar. Los filmes que se presentarán son ‘Volver’, ‘La flor de mi secreto’, y ‘Todo sobre mi madre’. Una película cada noche del 28 al 30 de diciembre, a las 7 pm en el 3117 16th St. Boletos y más en: www.roxie.com/roxcine

Sábado 31 de diciembre

Año nuevo para Niños

Recibe el Año nuevo sin desvelarte con los pequeños de la familia. Chabot Space & Science Center en Oakland celebrará con toda la familia la llegada de 2017 a las 11 am, 1 pm y 4 pm con la caída de globos coloridos, actividades divertidas y premios. El sábado 31 de diciembre, cada horario será para diferentes grupos de edad. Para más información visita: www.chabotspace.org

Feliz Año nuevo

Di adiós al 2016 y recibe 2017 con miles de espectadores en San Francisco con la tradición de fuegos artificiales frente la bahía, con el puente Bay Bridge en el fondo. El espectáculo será cerca del Ferry Building sobre la calle Embarcadero, a las 11:59 pm del 31 de diciembre. Se recomienda llegar temprano para encontrar un buen lugar con vista al show.

Año nuevo a lo cubano

Disfruta de una nochevieja al estilo cubano con la legendaria cantante cubana Bobi Céspedes y el DJ Antonio. También, goza de un brindis de champán a la medianoche. El festejo será el sábado 31 de diciembre, de 8:30 pm a 2 am en La Peña Cultural Center, 3105 Shattuck Ave. en Berkeley. www.lapena.org

Domingo 8 de enero

Pepe Aguilar

El cantante de rancheras y pop Pepe Aguilar llega de nuevo al Área de la Bahía con su proyecto más reciente ‘No lo había dicho’. El domingo 8 de Enero, 7:30 pm, en el Paramount Theater de Oakland, 2025 Broadway. www.pepeaguilar.com

Viernes 13 de enero

Gracias a la vida

En asociación con YBCA, Dance Brigade, la icónica compañía multirracial de San Francisco, presenta su nueva presentación ‘Gracias a la vida – Love in a Bitter Time – Celebración del 40 aniversario’. Una fusión del arte, política, danza y música que forman la rica de la comunidad artística de la Bahía, agradeciendo el legado colectivo y a sus colaboradores. Las presentaciones serán el 13 y 14 de enero en el Yerba Buena Center for the Arts en el 700 Howard St. en San Francisco. www.dancemission.com

Sábado 14 de enero

Fandango Jarocho

Son de La Tierra, una de las compañías residentes del East Bay Center, en Richmond, invita a la comunidad de todas las edades a un evento mensual de Fandango Jarocho. Fandangos son celebraciones que presentan música tradicional mexicana, danza, canto y poesía con un espíritu de comunidad y participación. La celebración será el sábado 14 de enero en 339 11th St., de las 9 am a 12 pm. www.eastbaycenter.org

Domingo 29 de enero

Afroperuano

Empieza el 2017 con los ritmos afroperuanos en el Área de la Bahía. Studio Grand en Oakland está ofreciendo talleres de baile afroperuano y clases de cajón peruano cada domingo del 29 de enero al 2 de abril. Clases y talleres serán 3234 Grand Ave. Más detalles en: www.studiograndoakland.org