Agenda LA: todos los eventos que no se pueden perder esta semana

Musical con Rodolfo el reno

Por primera vez se presenta en Los Ángeles “Rudolph the Red-Nosed Reindeer: The Musical”, una obra que representa en vivo este clásico de la televisión. Además de recreaciones de animales y actores, habrá títeres que estarán interpretando la historia navideña sobre el reno favorito de Santa, Rudolph, a quien otros renos le hacían burla porque tenía la nariz roja. La obra llega al Dolby Theatre (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) con funciones el 23 a la 1, 4 y 7:30 p.m., y el 24 a las 10:30 a.m. Boletos $38 a $104. Informes www.dolbytheatre.com.

Lunes 26

Días de nieve en el Kidspace

Que no neve en Los Ángeles no quiere decir que los niños no pueden disfrutar de aventuras con este elemento. El Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd. Pasadena) tendrá nieve de verdad en su evento Kidspace Snow Days, en donde además habrá otras actividades relaciones con este acontecimiento, como creación de manualidades, decoración de galletas y lecciones de cómo conservar el agua. El evento termina el 30 de diciembre. Abierto de 9:30 a.m., a 5 p.m. Boletos $13. Gratis menores de 1 año. Informes www.kidspacemuseum.org y

Miércoles 28

Festival en el museo japonés

¿Tus niños no tienen nada qué hacer en estos días de asueto? El Japanese American Culture and Community Center (244 S. San Pedro St., Los Angeles) realizará el Children’s Oshogatsu Workshop, en el que los niños de 7 a 14 años podrán realizar actividades artísticas, hacer artesanías y participar en prácticas japonesas tradicionales de año nuevo. Los talleres estarán dirigidos por miembros de la comunidad. La capacidad es de solo 50 participantes y se requiere registro previo. De 10 a.m., a 3 p.m. Boletos $30. Informes www.jaccc.org y (213) 628-2725.