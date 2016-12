Lucero no le encuentra sentido de cocinar en Navidad

"Las pobres señoras acaban empapadas de sudor, con los pelos (despeinados)"

Para Lucero, la Navidad es una de las épocas más bellas del año. Junto con sus hijos, José Manuel y Lucerito, disfruta armar el árbol y adornar su casa, pero reconoce que preparar los platillos no es lo suyo.

“Me encanta que la gente cocine y se me hace un arte, pero no le encuentro (sentido). Hasta los programas que sacan como de ‘Iron Chef’ y eso, pienso ‘qué le ven? A mí que me importa si hacen suflé o pato al orange. Me da igual‘.

“La verdad es que no soy tan comelona. Me gusta la comida, los postres y me doy mis gustos, pero no soy una persona muy tragona, podría comer diario lo mismo, por eso no me impacta meterme a la cocina“, se sincera.

Cuando se trata de platillos para la cena familiar, es bastante práctica y se ofrece a llevar la ensalada Waldorf: Manzana picada, frutos rojos y vegetales verdes.

“Veo que las pobres señoras pasan Navidad ¡cocinando! Acaban a las nueve de la noche, empapadas en sudor, con los pelos (despeinados). Huelen a pavo y a las pobres no les dan tiempo ni de arreglarse. Yo no soy tan de la cocina“, comparte entre risas.

Agrega que este año lo disfrutará satisfecha y orgullosa porque los regalos laborales y personales le llegaron desde hace meses.

“La oportunidad de hacer este proyecto en Brasil (‘Carinha de Anjo’ la versión de ‘Carita de Ángel’), hablando en portugués y viviendo la cultura, idiosincrasia, idioma.

“Todo es un esfuerzo. No fue fácil, pero me siento orgullosísima de llevar el nombre de México a otros países“, sostiene.

Para 2017, la pareja del empresario Michel Kuri, sobrino de Carlos Slim, pide buena suerte profesional, ya que está por lanzar un disco y DVD, “Enamorada con Banda”, de canciones románticas en ese género.

“Es adaptar un poco y renovarse y no permanecer siempre haciendo lo que es la zona de confort y lo que uno conoce.

“Es la manera de abrir camino con otros públicos porque hay mucha gente joven que escucha banda y que, tal vez, ya no escucha mariachi”, dice la cantante de 47 años.

Por Fidel Orantes