Pruébate con los Quakes y encara a titanes y monstruos en la Bahía

Domingo 29 de enero

Earthquakes en busca de talento local

El sueño de muchos jóvenes es hacer una carrera jugando su deporte favorito, el futbol soccer. En general, probarse en un equipo profesional resulta muy difícil. Pero los Earthquakes de San José te la ponen fácil, pues en enero tendrán una sesión de pruebas en donde 200 chamacos demostrarán lo bonito que juegan al balón, todo esto frente a reclutadores tanto del equipo de San José como del representativo de los Burlingame Dragons FC, filial de los Quakes. Muy importante es que tengas al menos 18 años y ya hayas concluido la preparatoria o high school. La inscripción a las pruebas cuesta $150, que serán a beneficio del fondo comunitario de los Terremotos. Tienes que registrarte en eventbrite.com, introduciendo Earthquakes en búsqueda, o accediendo desde el website del equipo. El evento será el domingo 29 de enero de 2017, de 8 am a 1 pm, en la cancha del San José City College. Para detalles y registro: sjearthquakes.com.

Lunes 13 de febrero

El Camino a Wrestlemania pasa por Oakland

Ya se acerca el evento deportivo pop más importante del año: Wrestlemania. Toda la parafernalia y la onda luchística de la WWE se desplegarán en grande hasta llegar al mes de abril y a Orlando, Florida, sede del magno evento. Y así, en una cadena de shows que llevarán a ese momento, se inscribe el WWE Live! Road to Wrestlemania, una noche de impactantes y espectaculares luchas en donde las rivalidades y odios entre las estrellas del cuadrilátero crecerán para definirse en el gran evento final. La marca de WWE Smack Down! será la encargada de emocionar a los aficionados. Los carteles de esa noche presentan al ‘marine’ John Cena; al exshield Dean Ambrose; al muy de moda AJ Styles, a Bray Wyatt de la familia Wyatt, a Becky Lynch y muchos más. Si después de tu ahorradito andas buscando darte un regalo postnavideño, esta es una buena opción. Road to Wrestlemania, este lunes 13 de febrero en el Oracle Arena, en Oakland. Wwe.com para compra de boletos y detalles de la presentación.

Sábado 18 de febrero

Autos monstruo en Oracle Arena

Ahora que se viene esa película de “camioneta monstruo”, de Disney, los chamaquitos van a querer ir a ver de qué se tratan estos espectáculos en donde enormes camionetas con exageradas y descomunales llantas, aplastan autos chatarra, ya sea pasando encima de ellos o saltando por los aires para aterrizar de lleno, con toda su pesada carrocería, sobre los traqueteados cacharros. Además de eso, hay música, fuegos artificiales y competencias. Pues bueno, decíamos que los niños van a querer ver eso, así que esta es tu oportunidad de llevarlos a presenciar un show de autos monstruo, este sábado 18 de febrero, en el Oracle Arena. Los boletos ya están a la venta en monsterjam.com.