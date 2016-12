Superintendente estatal declara escuelas de California refugios para migrantes

Lo más reciente en protección a menores por parte del estado de California

El superintendente Estatal de Instrucción Pública, Tom Torlakson, publicó este miércoles una carta alentando a todas las escuelas públicas de California a ser declaradas “Safe Haven” (refugios seguros) para los estudiantes y sus padres y para recordar a las familias que existen leyes que protegen los registros de estudiantes de preguntas sobre estatus migratorio.

“Desafortunadamente, desde las elecciones presidenciales, los reportes de acoso, hostigamiento e intimidación de estudiantes K-12 basados en el estatus migratorio, religioso o identificación étnica están en aumento”, dijo Torlakson en la carta distribuida a los superintendentes de condados y distritos escolares, administradores de escuelas chárter y directores de planteles.

“Como superintendente Estatal de Instrucción Pública, la seguridad es mi máxima prioridad. Y mi mayor compromiso con ustedes, sus estudiantes y sus familias es que las escuelas sigan siendo lugares seguros para aprender. California sirve a más de 6.2 millones de estudiantes, desde kindergarten hasta el doceavo grado con la población más diversa de la nación”.

La carta alienta a todos los padres y tutores a participar plenamente en sus comunidades escolares. Los padres comprometidos desempeñan un papel clave en ayudar a los estudiantes a tener éxito en su camino a las carreras del siglo 21 y la universidad, dijo Torlakson.

El Departamento de Educación de California continuará proporcionando a las agencias educativas locales (LEA) reglas sobre las leyes existentes que protegen los registros de los estudiantes, incluyendo la decisión de 1984 sobre el caso Plyler vs. Doe de la Corte Suprema de Estados Unidos que requiere que las escuelas inscriban a todos los niños elegibles, sin importar su estatus migratorio.

Las escuelas deben verificar la edad y la residencia de un estudiante, pero tienen una gran flexibilidad en qué documentos se usan y no es necesario utilizar nada en relación con el estatus migratorio del alumno. No se pueden divulgar registros a la policía sin el permiso por escrito de los padres, una orden judicial o una citación. Las escuelas no deben recoger ni mantener ningún documento relacionado con el estatus migratorio, dijo Torlakson.

Algunos distritos escolares de California, incluyendo el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y el Distrito Escolar Unificado de Sacramento, se han declarado refugios seguros y le han informado a sus comunidades que mantendrán un ambiente acogedor para todos los estudiantes y padres.