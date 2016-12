Tolerancia cero para los conductores ebrios en Los Ángeles

Autoridades desplegarán puntos de control; un DUI puede costarte hasta $10,000

Cuando manejes durante estos días festivos, procura no solo tener a la mano tu identificación y el seguro de tu auto, también evita conducir bajo la influencia del alcohol, porque las autoridades estarán al tanto de cada tramo de las carreteras.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles estará vigilando por los próximos nueve días que las calles y autopistas estén libres de automovilistas ebrios como parte de la campaña Drive Sober or Get Pull Over (maneja sobrio o serás apartado de la carretera).

“Hasta la noche de Año Nuevo verán un incremento policial que vigilará de cerca para detectar a quien maneje ebrio”, dijo el capitán Scott Johnson.

Como parte de la campaña, la Policía, el Sheriff y la Patrulla de Carreteras de California (CHP) desplegarán puntos de control y patrullas para las operaciones en las calles.

La ciudad de Industry llevará a cabo retenes hoy jueves, en lugares no revelados, entre las 6:00 p.m. y 10:00 p.m.

Y la policía de Vernon desplegará a sus agentes el viernes 23 de diciembre entre las 7:30 p.m. hasta las 3:30 a.m., del sábado 24 en áreas con alta frecuencia de DUI, choques y arrestos previos.

Cada 52 segundos muere una persona víctima de un conductor ebrio en EEUU. Si ves a alguien manejando bajo la influencia llama al 911.

“Queremos que nuestras carreteras permanezcan seguras para los viajeros en estas fiestas. Así que mostraremos tolerancia cero para los automovilistas que conduzcan bajo los efectos del alcohol o las drogas”, dijo Johnson.

Prescripciones médicas, marihuana o drogas ilícitas pueden afectar tu juicio mientras estás al volante y puede llevarte a un arresto igual al que se da por manejar con alcohol en el organismo (DUI), según un comunicado del Sheriff.

Unas 9,967 personas murieron en un accidente como resultado de un conductor ebrio. En California, se dieron 1,155 de esos fallecimientos durante 2015, según datos del Departamento del Sheriff.

Es por ello que los retenes y patrullas se lanzan a las calles en estas fiestas ya que investigaciones han demostrado que este tipo de operaciones puede reducir los accidentes en un 20%.

Recuerda que si te detienen manejando bajo la influencia podrías enfrentar varios problemas como: multas, perder tu licencia de manejo, cárcel y gastos por remolque, abogado y el aumento de tu seguro de auto que en total puede tener un costo de $10,000.

Las consecuencias de manejar bajo la influencia no solo es económico, sino que podría arruinar las festividades para ti, tu familia o la familia de alguien más. Piensa dos veces antes de tomar el volante durante las celebraciones.

Pruebas de sobriedad

Si estás manejando y un policía te detiene y sospecha que bebiste puede someterte a una prueba de sobriedad que puede consistir en caminar en línea recta, recitar el alfabeto, seguir un lapicero de lado a lado con la vista o una prueba de aliento o de orina para determinar el grado de alcohol en la sangre.