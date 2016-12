Compradores compulsivos: una adicción que requiere ayuda

La adicción a las compras puede ser tan peligrosa y perjudicial como la del alcohol y las drogas

A partir del día de Acción de Gracias y hasta pasadas las fiestas de fin de año, las tiendas y centros de compra del país se llenan de compradores en busca de ofertas especiales y regalos para Navidad. Y cada año, nuevos videos muestran a compradores que aparentemente pierden la razón tratando de encontrar ofertas.

Pero para Elvia (quien pidió no usar su apellido, por cuestiones de privacidad), la ansiedad y la compulsión por las compras no se limita a las compras de fin de año.

“Las compras para mi siempre fueron una droga. Mi familia y mis amigos trataban de advertirme, pero yo no lo podía ver”, confesó.

Según un estudio realizado por la Universidad de Stanford, la adicción y compulsion por las compras es un desorden que afecta aproximadamente al 6% de la población, esto es a alrededor de 17 millones de norteamericanos. La adicción afecta a hombres y mujeres por igual.

“En mi caso particular, compraba lo que fuese. Después de dejar a los niños en la escuela, siempre pasaba por una o más tiendas, y cuando estaba en casa me metía a la internet y siempre terminaba comprando algo”, relató.

Cuando se acumularon las deudas y los problemas financieros, la pareja de Elvia le dio un ultimátum.

“Mi novio me advirtió que si no hacía algo por tratar mi enfermedad, me dejaría y se llevaría a los niños”, recordó Elvia. Esto la empujó a buscar ayuda profesional. Elvia también comenzó a asistir a Deudores anónimos, un programa de 12 pasos, similar al programa de Alcohólicos Anónimos.

“Allí aprendí que el cerebro de las personas adictas produce endorfinas y dopamina cuando hacen una compra y este sentimiento como de euforia es lo que inicia la adicción”, explicó.

“No puedo decir que estoy ‘curada’, pero el apoyo de otras personas con la misma adicción me ayuda a controlar la compulsión de comprar”, admitió. “Esta Navidad, mi novio se encargó de comprar los regalos”, agregó.

¿Adicción o sólo una buena oferta?

No todas las personas que disfrutan salir de compras son necesariamente adictas. Estas son algunas de las características de la compulsión.

Sentimientos de culpa. La euforia inicial de los compradores compulsivos siempre es seguida por sentimientos de culpa por haber gastado el dinero.

La euforia inicial de los compradores compulsivos siempre es seguida por sentimientos de culpa por haber gastado el dinero. Sentimientos de ansiedad. Los días que la persona no puede salir a comprar se siente de mal humor y muchas veces se vuelca a las compras online para calmar la compulsión.

Los días que la persona no puede salir a comprar se siente de mal humor y muchas veces se vuelca a las compras online para calmar la compulsión. Cajas sin abrir. Los compradores compulsivos generalmente adquieren objetos que no necesitan y terminan escondiéndolos para que no los descubra la familia, en muchos casos, sin siquiera abrir el envoltorio.

Los compradores compulsivos generalmente adquieren objetos que no necesitan y terminan escondiéndolos para que no los descubra la familia, en muchos casos, sin siquiera abrir el envoltorio. Sentimiento de euforia. El acto de comprar un objeto produce una especie de adrenalina o euforia similar a la que experimentan los adictos a la droga o los alcohólicos después del primer trago. Las compras buscan compensar sentimientos de baja auto estima, o de falta de control en otras áreas de la vida de la persona.

Recursos

Si crees que tú o un ser querido tiene una compulsión por las compras y que ya no puede controlar sus deudas y situación financiera, puedes visitar:

Deudores anónimos del sur de California: http://www.socalda.org/

Deudores anónimos: http://debtorsanonymous.org/

Para información sobre otros programas de recuperación de 12 pasos, puedes visitar: http://www.12step.org/