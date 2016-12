Video: Conductora de TV se entera al aire que ganó lotería con boleto de su suegra

Cuando te toca, te toca

Imagina que eres conductora de televisión y, que mientras estás en la transmisión de tu programa, anuncian el número ganador de la lotería.

Imagina ahora que la serie corresponde a la del tiquete que te regaló ¡tu suegra!

De entrada, suena al libreto de una película o el episodio de un reality show, pero no es inventado y la protagonista fue la conductora de Telemadrid, Elena Miñanambres. A días de celebrarse oficialmente la Navidad, recibió el regalo más grande que jamás haya recibido en términos monetarios.

El programa matutino Madrid Contigo fue interrumpido brevemente la mañana del jueves para la transmisión de la Lotería de Navidad. Los organizadores del tradicional sorteo anunciaron al número 66513 como el ganador del premio mayor de 400,000 euros (aproximadamente, $418,000). Fue entonces cuando la euforia se hizo presente.

“¡No puedo ni hablar! ¡Es que no me lo creo! Es que siempre he pensado: ‘¿Qué sentirá la gente cuando le toca?”, exclamó al aire.

“Mi suegra va todas las navidades a su administración, consigue boletos y nos da uno a cada uno. Uno a su hija y otro a su hijo, que es mi marido, y se quedan ellos uno o dos. ¡No sé! ¡No sé lo que habrá!”, agregó.

Los compañeros de trabajo se acercaron para abrazar y felicitar a Miñanambres que lloró de la emoción.