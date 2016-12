Robo en la casa de los padres de Kate del Castillo

Es el segundo asalto que sufren este año

Ciudad de México.- Sigue la mala racha para los papás de Kate del Castillo, pues apenas el pasado octubre denunciaban haber sido víctimas de un robo por parte de su gente de confianza.

“Mi chofer me robó, mi servidumbre junto con su marido nos robaron; se levantaron las actas y ya los tienen apergollados pero libres, porque ya cambió la ley y ahora si no los agarras en flagrancia no los pueden meter al bote; nomás los identifican y después viene la presunción de inocencia, misma que no le dieron a mi hija”, reprochó el actor.

Hace un par de semanas volvieron a ser blanco de la delincuencia, bajo el mismo modus operandi.

Celebrando la trayectoria de mi papá con @jproval en el majestuoso @palaciooficial #muyorgullosa #teamopapi A photo posted by Veronica Del Castillo (@vdelcastillotv) on Nov 23, 2016 at 4:24pm PST

“Sí, aparte de estos dos que te dijo mi marido, otra vez una muchacha nos volvió a robar dinero”, dijo en exclusiva para Diario Basta! doña Kate Trillo, sin detallar la cantidad que les robaron.

Los padres de Verónica y Kate del Castillo reconocen que van necesitando alguien que les ayude en su día a día.

“Yo ya no manejo, mi mujer está mala de un hombro; ya estamos grandes y no podemos hacer todo solos, por eso necesitamos gente de servicio y ni modo, nos han tocado malos”, dijo el actor.

#TBT 😂😂😂😂love the song! Gracias @yovanacaro my parents #mom #dad #ericdelcastillo #katetrillodelcastillo A video posted by Kate del Castillo (@katedelcastillo) on Dec 22, 2016 at 3:00pm PST

“En la vida siempre tenemos que confiar en alguien; si no, qué horror, no viviríamos. Ahora tenemos nuevas muchachas y pues debemos confiar”, expresó doña Kate.

El actor lamentó la situación de violencia que vive México en los últimos tiempos.

“Cada día va creciendo más la delincuencia, no hay quién tenga los pantalones suficientes para frenarla, por eso apoyo el poder estar armados para defendernos cuando sea necesario”, concluyó.