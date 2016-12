¿El asesinato del embajador ruso podría desatar una guerra mundial?

Los usuarios en redes sociales volvieron "trending topic" este temor, aunque analistas descartan mayor conflicto

Además del gran impacto por ocurrir y transmitirse casi “en tiempo real”, el asesinato de Andrei Karlov en Ankara, Turquía, desató una alerta mundial sobre una posible guerra mundial.

Los analistas políticos no terminan de ponerse de acuerdo sobre esa posibilidad, la cual ya ha sido tocada por medios como The New York Times, que ve lejana esa posibilidad.

En el mismo tenor está el análisis realizado por la revista Time, donde se expone que en realidad el acto de terrorismo unió más a Rusia y a Turquía.

El motivo, coinciden ambos, es Siria, ya que Turquía y Rusia se han esforzado por coordinar sus estrategias, aunque en algún momento fueron en direcciones distintas.

“Turquía necesita que Rusia fomente sus intereses bélicos. Rusia necesita que Turquía gane, pues eso definirá la victoria en Siria. Todos tienen un incentivo para manejar esto como adultos”, expresó Aaron Stein, experto en Turquía en el Atlantic Council, al NYT.

En la misma línea van las posturas de los expertos consultados por Time, aunque reconocen que la relación en entre el gobierno de de Vladimir Putin y el de Recep Tayyip Erdogan.

“Creo que Putin tiene incentivos para ‘torcer el brazo’ de Erdogan un poco, pero no tiene ningún incentivo para romperlo sobre esto”, explicó Burak Kadercan, un científico político en el Naval War College de Estados Unidos en Newport, Rhode Island.

Después del asesinato de Karlov, además del video del momento exacto del crimen, en redes sociales se volvió “trending tropic” el temor de una posible guerra mundial, pues muchos compararon el homicidio como el ocurrido al archiduque Francisco Fernando de Austria, que desató la Primera Guerra en 1914.