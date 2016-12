Marc Anthony y Shannon de Lima: Los documentos de la demanda de divorcio

Te traemos todos los detalles de quién pidió el divorcio y bajo qué terminos

El domingo 18 de diciembre, mediante un comunicado, Marc Anthony oficializó que estaba separado de su esposa, Shannon de Lima. Sin embargo, fue dos días antes cuando el cantante le pidió el divorcio a la modelo venezolana en la Corte de familia de Miami.

Pudimos acceder a los documentos oficiales en donde se confirma que Marc demandó a Shannon pidiéndole oficialmente el divorcio. Sin embargo, De Lima recibió y firmó la notificación seis días después, el 22 de diciembre, según consta en los papeles oficiales.

En los documentos, Marc Anthony pide la disolución de su matrimonio alegando diferencia irreconciliables, pero no se hace ningún tipo de acusación, ni presentación de evidencias ninguna salvo la de un divorcio simple.

El cantante abonó por el inicio del trámite 409 dólares, y quien hizo la transacción en el momento de presentar la demanda fue el abogado del cantante, Paul Leinoff, de la prestigiosa firma de abogados Leinoff & Lemos, de la ciudad de Miami.

Tal como te contamos, Shannon y Marc, tuvieron un encuentro a puertas cerradas en el despacho de Leinoff donde fijaron nuevos acuerdos -que fueron anexados al contrato prenupcial- allí se estipula una cantidad de dinero que el cantante le daría a la modelo, y una reafirmación de la confidencialidad sobre las causas o motivos de este divorcio.

Según consta en los documentos, el próximo 9 de enero, Marc o por lo menos su abogado, deberá presentarse ante la juez Sarah I. Zabel, para que oficialmente la magistrada de inicio al proceso de divorcio.

En la causa dice que Shannon no ha designado un abogado hasta el momento, por lo que si no contrata uno o no pidiera al estado que le asigne uno, ella se representaría a si misma.

En esta primera citación, las partes presentarán el documento con los acuerdos a los que habrían alcanzado, y el consentimiento de ambos con la anulación de este matrimonio para que la jueza lo estudie. Si no hay ningún tipo de dudas sobre el mismo, Marc en persona deberá ir a la próxima cita, ya que él fue quien pidió el divorcio, y firmar la sentencia de la magistrada.

Si todo sale como ambas partes esperan, Shannon y Marc podrían estrenarse como ‘solteros’ el próximo Día del Amor.