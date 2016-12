La secreta generosidad de George Michael, desde una propina de $6,000 hasta conciertos gratis

Tras el fallecimiento del artista británico emergieron numerosos relatos de su "generosidad legendaria"

La muerte de George Michael fue seguida de tributos, homenajes, y compilaciones de sus muchas creaciones famosas. El artista británico, que falleció este domingo a los 53 años , atrajo titulares durante su larga carrera no sólo por su música, sino en muchas ocasiones por las dificultades en su vida privada.

Pero hay un aspecto de la vida de George Michael que muy pocos conocían y sólo ha comenzado a emerger tras su fallecimiento. El músico británico realizó extraordinarios actos de generosidad, muchas veces en forma espontánea.

La periodista Sali Hughes reveló que Michael había dado a una camarera una propina de 5,000 libras (unos $6,100) “porque estaba estudiando para recibirse de enfermera y tenía muchas deudas” .

“Hace tiempo escribí un artículo sobre una celebridad que había dado una propina de 5,000 libras a una estudiante de enfermería. Era George Michael”, escribió Hughes por Twitter después de la muerte del artista.

Entradas para enfermeras

El músico solía reservar entradas a sus conciertos para enfermeras del National Health Service o NHS, el servicio nacional de salud del Reino Unido.

Y también realizó conciertos gratis, incluyendo uno en el teatro Roundhouse, en Camden, Londres, exclusivamente para enfermeras .

El gesto era una forma de agradecer al personal que había cuidado a su madre, Lesley, quien falleció de cáncer en 1997 .

” Las enfermeras que cuidaron a mi familia en esa época fueron increíbles , y me di cuenta que no tenían el reconocimiento y la valoración que merecían”, escribió Michael entonces.

“Millones” en regalías

Lynda Thomas, directora ejecutiva de Macmillan Cancer Support, una ONG de ayuda a pacientes con cáncer y sus familias, dijo que su organización sentía una “gran gratitud hacia George” . El músico donó las regalías de algunos de sus temas más famosos a organizaciones de caridad.

Esther Rantzen, fundadora y presidente de Childline, una ONG y línea telefónica de ayuda para niños, reveló que Michael había donado a la ONG las regalías de su sencillo “Jesus to a child” , que estuvo en el primer lugar de la cartelera en 1996.

Gracias a los “millones de libras” que Michael donó a Childline, cientos de miles de niños recibieron ayuda, agregó Rantzen.

Michael, quien perdió a su pareja Anselmo Feleppa de una enfermedad vinculada al SIDA en 1993, también apoy ó durante muchos años a la Fundación Terrence Higgins, que ayuda a personas con VIH .

“Junto a otras organizaciones de caridad, sentimos gratitud por haber sido beneficiarios de las regalías del dueto de George de 1991 con Elton John, ‘Don’t Let the Sun Go Down on Me’. Sus donaciones contribuyeron a una visión del mundo en que las personas con VIH pueden vivir vidas sanas, libres de prejuicios y discriminación “, dijo Jane Barron, de la Fundación Terrence Higgins.

“Legendaria generosidad”

El comediante David Walliams relató que Michael había donado miles de libras a su campaña de caridad en 2006.

“Hoy emergen muchas historias sobre la legendaria generosidad de George Michael . Cuando yo nadé el canal de la Mancha como parte de mi campaña él nos dio 50,000 libras ($61,000)”.

Ya desde sus inicios, cuanto integraba el duo Wham! junto a Andrew Ridgeley, ambos músicos dieron un concierto a beneficio de mineros, que se encontraban en la década de los 80 en una dura batalla con el gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher por el cierre de minas de carbón.

Michael fue también una de las estrellas que produjo el primer sencillo de Band Aid, la campaña para recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía en 1984.

El tema “Do They Know It’s Christmas?” vendió más de de dos millones de copias en el mundo y recaudó más de $23 millones.

Michael también donó las regalías del tema “Last Christmas/Everything She Wants” a la campaña para Etiopía .

Y las ganancias por “Don’t Let the Sun Go Down on Me” fueron destinadas, además de la Fundación Terrence Higgins, a la organización para niños Rainbow Trust y a London Lighthouse, un hospicio para personas con SIDA.

Voluntario en un refugio

El presentador de TV Richard Osman reveló en un tweet que Michael había contactado a una mujer que había aparecido en el programa “Deal or No Deal”.

La mujer había relatado que no tenía dinero para el tratamiento de fertilidad asistida que le permitiría cumplir su enorme deseo de ser madre. Michael se puso en contacto con la mujer y le donó las 15,000 libras ($18,000) que necesitaba para su tratamiento.

La actriz Emilyne Mondo dio a conocer que Michael había trabajado como voluntario en un refugio para personas sin techo, pero había pedido que su presencia no fuera divulgada.

Compasión

Los fans de los Beatles también rindieron tributo a George Michael, quien pagó 1.4 millones de libras ($1.7 millones) para comprar de un coleccionista privado el piano en el que John Lennon compuso Imagine .

Michael donó el piano al museo de los Beatles en Liverpool, de forma que pudiera estar en la ciudad natal de Lennon para siempre.

El piano “no es algo que debe estar en un depósito, debe estar donde la gente pueda verlo” , señaló entonces.

Tras la muerte de su madre Lesley, George Michael la describió como una “mujer de gran compasión”. El artista señaló entonces que “ella sentía lo mismo que yo, que vivimos en un mundo al que gradualmente le van quitando esa cualidad”.