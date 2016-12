Angelino, ¿conoces tus derechos como inquilino?

Mitos y verdades sobre los alquileres en Los Ángeles

Alquilar un departamento en Los Ángeles no es fácil.

Los precios son altos y la disponibilidad de unidades es poca. Es por ello que muchos inquilinos muchas veces eligen quedarse dónde están, por temor a no volver a encontrar una unidad por el mismo precio.

Pero la falta de vivienda no debería ser un motivo para que no se respeten los derechos de los inquilinos.

Estos son algunos de los derechos que tienes al rentar una unidad en Los Ángeles.

“Ahorita lo arreglo”

Los inquilinos tienen derecho a vivir en una unidad habitable. Esto es, un departamento en el cual las ventanas y puertas estén en buen estado y no rotas. Las cañerías, calefacción y gas deben funcionar de manera eficiente, así como los cables y el sistema de electricidad en general. Los techos y las paredes no deben presentar pérdida de agua. Los pisos y escaleras deben estar en buen estado y no debe haber plagas, de ratas, cucarachas, etc. De existir alguno de estos problemas, el inquilino debe exigir que el propietario lo repare.

Desalojamiento por unidad “ilegal”

Cuando un inquilino paga su alquiler tiene los mismos derechos que cualquier otro inquilino, independientemente de que se trate de una unidad ilegal, que no debía haberse alquilado, como por ejemplo, un garaje convertido. Cuando un propietario quiere desalojar a un inquilino, debe seguir el mismo proceso que seguiría si se tratase de una unidad legal. Por ellos, siempre se aconseja pagar con un cheque, y aclarar la dirección y el número de departamento que se está alquilando, como prueba en caso de posibles problemas.

El dueño entra cuando quiere

Esto no es necesariamente cierto. Ya sea que el propietario quiere mostrar el departamento, o hacer una reparación, debe darle al inquilino 24 horas de previo aviso. Sólo en el caso de una emergencia, el propietario puede entrar a la unidad sin antes pedir permiso.

Zona de renta protegida

Vivir en una zona regulada de alquiler tiene muchas ventajas. Por ejemplo, los inquilinos tienen derecho a recibir el depósito de seguridad inicial dentro de 21 días de haber dejado el departamento y les corresponde el depósito más un interés anual de 0.12%. A su vez, el precio de alquiler de una unidad en zona protegida no puede aumentar más de una vez al año, entre 3% y 8%.