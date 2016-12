“¿Cuáles son tus cuentas de redes sociales?”, la polémica pregunta que hace EEUU al entrar al país

La medida, que comenzó a aplicarse este mes para viajeros de 38 países, ha sido duramente criticada

Es una pregunta que hasta hace poco jamás habían debido responder quienes quisieran viajar a Estados Unidos. Pero el gobierno de ese país ha comenzar a solicitar en algunos casos a potenciales visitantes datos sobre sus redes sociales.

El interrogante aparece como opcional en el cuestionario online para solicitar una Autorización de Viaje, un requisito del programa Visa Waiver, o exención de visa, que comprende a 38 países, incluyendo España y varias naciones europeas. En América Latina sólo Chile está en la lista.

El programa Visa Waiver ha simplificado a millones de personas el viaje a Estados Unidos, que pueden permanecer tres meses en el país sin necesidad de visa. Pero debido a las medidas de seguridad, los visitantes deben solicitar con anticipación una Autorización de Viaje.

El permiso se solicita online en el Sistema Electrónico para A utorización de Viaje, Electronic System for Travel Authorization o ESTA. Y al llenar esta solicitud desde hace una semana aparece el controvertido interrogante sobre las redes sociales.

Polémica

Junto a la pregunta sobre redes sociales aparece un menú con numerosas opciones que incluyen F acebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn y YouTube , y hay espacio adicional para que los usuarios incluyan el nombre de sus cuentas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, U.S. Customs and Border Protection o CBP, afirmó que la pregunta no es obligatoria y que no se impedirá entrar a Estados Unidos a aquellos que no ofrezcan información sobre sus redes sociales.

El cambio en el cuestionario tiene lugar en momentos en que Estados Unidos intenta mejorar su capacidad de detectar e impedir el ingreso al país de individuos que representen riesgos para su seguridad, según analistas.

Pero la medida ha recibido numerosas críticas desde que fue mencionada como una posibilidad hace varios meses. El cambio ha sido cuestionado principalmente por grupos que defienden la privacidad en internet, ya que no se aclara cómo será usada esa información o si será compartida con otras agencias .

“Escrutinio intenso”

La Asociación de Internet (Internet Association) , que representa a compañías como Facebook, Google y Twitter advirtió que la medida amenaza la libre expresión.

Michael W Macleod-Ball, de la oficina en Washington de la Unión por los Derechos Civiles en EEUU, dijo a la prensa que “mientras el gobierno ciertamente tiene el derecho de recolectar más información, sería bueno que también consideraran los problemas de privacidad expresados por varias organizaciones”.

La Unión por los Derechos Civiles en Estados Unidos, ACLU por sus siglas en inglés, y el Centro para la Democracia y la Tecnología advirtieron que la pregunta sobre las redes sociales ofrece a las agencias del gobierno “vías para constatar asociaciones y declaraciones de los usuarios que pueden reflejar información delicada sobre las opiniones, creencias, identidad y comunidades de esa persona”.

Ambas organizaciones señalaron también que la medida “afectará especialmente a personas de las comunidades árabes o musulman es en general, cuyos nombres de usuario, entradas online, contactos y redes serán sometidas a un escrutinio intenso”.

Un vocero del grupo Access Now expresó al sitio Politico.com sus temores de que no se trat e realmente de una pregunta opcional.

“El proceso para entrar a Estados Unidos es confuso y es probable que la mayoría de los visitantes llenen todo el formulario antes de arriesgarse a ser blanco de más preguntas por parte de funcionarios de migración uniformados, los mismos que ahora decidirán cuál de tus bromas en tus redes sociales te convierten en un riesgo de seguridad”, señaló Nathan White, de Access Now.

Estados Unidos tuvo unos 77.5 millones de visitantes extranjeros en 2015, según datos de la Oficina de Turismo y el Departamento de Comercio.