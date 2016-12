“Esta vez, no le daré ventajas a Frampton”: Leo Santa Cruz

"Terremoto" prepara la revancha frente al hombre que lo dejó sin invicto y sin título mundial

Pasaron cinco meses desde su pelea ante el británico Carl Frampton, el hombre que lo dejó sin invicto y sin título.

Casi un semestre de inactividad en el que se replanteó muchas cosas en su vida profesional y personal.

Hoy, Leo Santa Cruz quien tiene una cita para el 28 de enero ante el mismo Frampton, sabe que tiene que poner en el MGM de Las Vegas la mejor versión del ‘Terremoto’ para volver al lugar que le pertenece, compromiso del que nos habla, en exclusiva.

Saludos campeón, ¿qué balance hace de su año?



“Pues es un balance que no me gusta, ya que perdí el título y el invicto, pero también hicimos una gran pelea con ‘Kiko’ Martínez y la misma pelea ante Frampton fue muy buena. Creo que lo mejor es que deja mucho aprendizaje”.

¿También en lo personal fue un año difícil?



“Sí, muy complicado porque recibimos la noticia de que mi padre tenía cáncer y eso afectó mucho mi trabajo. Afortunadamente, lo trataron oportunamente y ya se controló y mi padre está bien”.

¿Eso debe ser lo mejor que te deja este año…?



“Sí… Mi padre ha estado siempre conmigo, llevándome en mi carrera, y saber que estaba enfermo y lo que podía pasar… eso me afectó mucho. Tener a mi papá sano y listo para empujarme es lo mejor que me pasó este año”.

Ya estás preparando la revancha contra Frampton, ¿tendrás una espina clavada porque crees que aquella noche en Brooklyn no perdiste el combate?



“Creo que gané la mayoría de asaltos, pero creo que los jueces se dejaron influenciar por la tribuna que apoyaba a Frampton. Esa pelea, en otra plaza, no me la quitan”.

¿Por eso insististe en hacer la revancha en Los Ángeles o en Las Vegas?



“Sí, quiero estar arropado por mi público y que vean al mejor Leo Santa Cruz ante un gran rival como Frampton”.

¿Qué harás distinto de lo que hiciste aquella noche?



“No tengo que hacer nada nuevo… Solo tengo que ser yo mismo. El mejor Santa Cruz… En la preparación de esa pelea yo estuve muy distraído por la enfermedad de mi papá y no quiero que sea pretexto. Esta vez voy al 100%, yo no le doy ninguna ventaja”.

Frampton esta vez llega como campeón, ¿crees que va a cambiar?



“Sí, creo que no se va a parar a pelear conmigo como la primera vez… Puede que sea más cauteloso y pelee a la contra, pero mi preparación es para lo que él traiga…”.

¿Cómo haces para no distraerte en fiestas de Navidad y Año Nuevo?



“Yo creo que hay que poner por delante de todo la responsabilidad…el profesionalismo. Hay tiempo para todo. Para disfrutar con la familia, pero no se puede descuidar”.

A los 28 años y con títulos ganados en los supergallos y en los pesos pluma, ‘Terremoto’ Santa Cruz ve pasar a su lado un torrente de hechos y de peleadores que han enriquecido el escenario de los plumas y los superplumas.

¿Coincides en que se vive un momento especial es esas dos categorías?



“Sí, definitivamente. Creo que hay ahora muy buenos boxeadores y si los promotores se ponen de acuerdo, pueden haber muy buenas peleas”.

Entiende el méxico-americano que el cruce de caminos con Lomachenko, Salido, ‘Bandido’ Vargas, Abner Mares, Oscar Valdés y aún con los ex campeones Jhonny González, Jesús Cuéllar Nicholas Walters crea una dinámica especial que le da mucho futuro a las categorías intermedias.

La victoria de Abner Mares sobre Jesús Cuéllar le dio un título mundial en los plumas y esa misma noche, el impetuoso muchacho de Jalisco retó a Leo Santa Cruz, ¿ya viste que Mares quiere más leña… le darías la revancha?



“Sí, creo que volvería a pelear con [Abner] Mares”, afirma.

Pero ya le ganaste fácil… creo que todos los asaltos, ¿te motiva volver a enfrentarlo?



“Es cierto que le gané una buena pelea, pero todas las peleas son distintas… Seguro él siente algo de venganza y está ahora mejor en 126 libras y puede ser una buena pelea”.

El hombre de moda es Vasyl Lomachenko… ¿lo viste pelear, te impresiona?



“Sí lo he visto y aunque creo que su promotor lo pone demasiado arriba, sí es bueno. Con él, también sería una gran pelea. Ya dejó atrás la derrota contra [‘Siri’] Salido y lo he visto muy bien”.

¿Cuál es tu mensaje para la familia del boxeo?



“Para todos, que disfruten esta época de fiestas en familia, que es lo mejor que tenemos… Y que sigan apoyando el boxeo”.

Leo Santa Cruz, acaso el más sólido campeón mexicano en todo el boxeo y que paradógicamente, termina el 2016 sin un título mundial. El cree que eso será sólo hasta el 28 de enero.

