Larry Hernández confesó que tuvo problemas con su voz por culpa del alcohol

Mira todo lo que dijo el cantante ante las cámaras de ‘Suelta la Sopa’

Larry Hernández aseguró en entrevista con Suelta La Sopa que ha tenido que tomar unas pastillas que su amigo Pancho Barraza le recomendó.

“Venía teniendo unos problemas, pues estaba acostumbrado a estar arriba del escenario con alcohol y eso mentalmente me lo pedía mi cuerpo.

“Es algo que he venido luchando con clases de vocalización“, dijo.

Actualmente Hernández se cuida bastante, sobre todo lo que come, para darle el 100 a sus seguidores.

“Me habló Pancho Barraza y me dijo ‘yo sé lo que tienes’ platicamos y estoy tomando una medicina que él me recomendó porque él estaba pasando por lo mismo que yo estoy pasando unas pastillas que le recomendó Vicente Fernández cuando lo oyó cantar a él.

“En la mañana me tengo que tomar estas dos pastillas y antes de comer, porque lo que teníamos nosotros es el ácido del estómago que sube arriba (sic) y el ácido trabaja y te va quemando las cuerdas y hay que pararlo”, agregó.

POR: Elizabeth García