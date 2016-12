“Yo también soy bipolar”: cómo la muerte de Carrie Fisher inspiró a hablar de enfermedades mentales

Bajo el hashtag #InHonorOfCarrie, sus seguidores con tratamientos piscológicos empezaron a hacer públicas sus experiencias en Twitter

Y Fisher sigue inspirando tras su muerte el martes, a los 60 años. Algunos de sus seguidores y fans decidieron honrar a la actriz contando por primera vez en Twitter sus propios problemas mentales con la ansiedad, la depresión o el desorden bipolar.

Una de ellas fue Ana Marie Cox, periodista de la cadena estadounidense MTV, con 1,3 millones de seguidores. “Soy bastante transparente sobre el hecho de que estoy en rehabilitación; he sido más circunspecta sobre la enfermedad mental. En honor de Carrie Fisher: yo también soy bipolar”, tuiteó Cox. “Para mí ella era un ícono feminista, un modelo de mujer dura e inteligente. Pero donde ella realmente cambió los límites de lo que se puede o no decir, según en qué compañías, fue en su enfermedad mental y su apertura sobre ello”, dijo luego Cox, como destacó The New York Times.

Decenas de otras personas empezaron a tuitear (y siguen haciéndolo hoy) bajo la etiqueta #InHonorOfCarrie (En honor de Carrie).

La primera persona que tuiteó fue Julie DiCaro, presentadora de radio en Estados Unidos. “Necesitamos un hashtag: #InHonorOfCarrie. He estado en tratamiento por depresión desde mis 20 años”.En pocas horas desde el primer tuit, el hashtag tenía ya 182.000 visitas.

“Ella vivió de forma valiente e inspiró a la gente para buscar ayuda y declarar su enfermedad. Yo vivo con desorden bipolar desde 1993”, tuiteó @issamikel.

“He sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Sufro depresión, ansiedad y estrés postraumático. Hay que hablar de ello con amor, no con odio”, tuiteó @Elleshia_Haynes.

Valiente por sobrevivir

Además de actriz, Fisher fue una escritora de éxito, publicando varias novelas y libros de memorias y trabajando en guiones de varias películas. A lo largo de su vida escribió y habló con frecuencia en público sobre sus años de adicción a las drogas y problemas mentales.

En una entrevista con The Associated Press en 2009, Fisher explicó que su intención era eliminar el estigma que rodea a las enfermedades mentales. “La gente se siente identificada con algunos aspectos de mis historias y eso está bien porque implica que no estoy sola con ello”, dijo. “También creo que el tamaño de tu enfermedad es el de tus secretos. Si esto es cierto, entonces yo soy verdaderamente sana”.

Algunos de sus fans compartieron con la BBC sus historias de cómo fue conocerla.

Uno de ellos es John Moore, quien trabajaba en una tienda de libros en Londres cuando conoció a Fisher.

“Me ha inspirado al enseñarme que solo porque estás un poco roto o eres un poco diferente puedes seguir siendo una inspiración y brillar como ella hacía. Ella era honesta sobre sus problemas de salud y era ella misma”.

Recientemente,Fisher había empezado una columna en The Guardian ofreciendo consejos a los lectores con problemas.

La última fue, precisamente, sobre vivir con desorden bipolar. Y en ella, Fisher aconsejaba a un lector llamado Alex que encontrase una comunidad de otra gente con el mismo desorden para poder compartir experiencias y reconfortarse en las similitudes.

“Hay una parte de mí que se sorprende cuando la gente piensa que soy valiente por hablar de lo que he pasado”, dijo una vez Fisher. “En realidad fui lo suficiente valiente para ser capaz de sobrevivir a ello”.