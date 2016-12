Cinco lugares dónde recibir el 2017 en familia en Los Ángeles

No hay que esperar hasta la medianoche para celebrar la llegada del año nuevo

En Los Ángeles, no hay que esperar hasta la medianoche del 31 de diciembre para celebrar la llegada del año nuevo. En esta ciudad, varios lugares tendrán festejos para recibir el 2017 a los que se puede asistir con toda la familia y sin necesidad de desvelarse.

Estas son cinco de las mejores opciones; algunas de ellas son gratuitas mientras que en otras se cobra una cantidad bastante accesible.

En Grand Park

La fiesta en el Grand Park, ubicado en el corazón de Los Ángeles, comienza a las 8 p.m., y continúa hasta la 1 de la mañana del 1 de enero. Durante todo este tiempo habrá proyecciones y música, así como servicios de comida. El conteo regresivo promete ser espectacular con la muestra de videos en tercera dimensión.

En el parque se colocarán tres escenarios, el Countdown Stage, the Get Down Stage y el Funktown Stage, donde actuarán artistas como Jungle Fire, QVLN, Afrodyete, Lyric Jones, DJ Expo, José Márquez, Gaza Olmeda, Victoria Van Damn, DJ Rell y DJ Paris Paul. Pueden asistir todos los miembros de la familia. Grand Park, 200 N. Grand Ave., Los Angeles.

Entrada gratis. Informes http://www.grandparkla.org

En el Kidspace Museum

El museo de Pasadena festejará a lo grande con los más pequeños. Al mediodía del 31 de diciembre, el Kidspace dejará caer una cantidad enorme de globos, mientras que los invitados podrán brindar con sus vasitos llenos de sidra. Antes, los asistentes podrán crear su propio artefacto para hacer ruido durante la fiesta.

Se invita a usar atuendos alegres para el evento y zapatos cómodos para el baile. El museo cierra ese día a las 3 p.m. Se recomienda llegar con mucha anticipación puesto que el espacio es limitado; debido a este festejo, algunas áreas del museo estarán cerradas. Kidspace Children’s Museum, 480 N. Arroyo Blvd., Pasadena.

Boletos $13. Informes www.kidspacemuseum.org y (626) 449-9144.

En el L.A. Zoo

La celebración estará en grande en el zoológico de Los Ángeles en la noche del 31 de diciembre. La fiesta será en el marco del L.A. Zoo Lights, el evento de luces que adorna varias millas del famoso parque.

De 6 a 10 p.m., las familias pueden disfrutar de un buffet participar en juegos, bailar al ritmo de la música de DJ, ver en vivo la caída de la bola de cristal en el Times Square de Nueva York y otras actividades. Algunas áreas del zoológico estarán abiertas, como donde se encuentran los reptiles y los invertebrados. El L.A. Zoo está en el 5333 Zoo Dr., Los Angeles.

Boletos $45 a $69. Informes www.lazoo.org y 866-949-8007.

En el Zimmer Children’s Museum

El museo Zimmer tendrá una celebración de fin de año muy peculiar el viernes 3o. Durante varias horas al día, en el lugar se dejará caer una bola para despedir el 2016, así como globos. A las 11:17 am, 12:17 p.m., 1:17 p.m., 2:17 p.m., y 3:17 p.m., los asientes podrán despedir al año que se va con varios accesorios para la fiesta, entre ellos gorros y silbatos, que podrán ser creados por los mismos niños.

Además del evento, se pueden visitar varias de las exhibiciones y programas que tiene disponibles el museo. El Zimmer Children’s Museum está en el 6505 Wilshire Blvd., #100, Los Angeles.

Entrada $7.50. Informes www.zimmermuseum.org.

En Marina del Rey

En Marina del Rey habrá doble festejo de fin de año. El primero será a las 9 p.m., cuando en una pantalla gigante se proyecte la despedida en vivo del 2016 en la costa este desde el Times Square, que es tres hora antes que en la costa oeste. Además de la caída de la esfera habrá un show de fuegos pirotécnicos de 10 minutos.

Tres horas más tarde, los asistentes pueden volver a celebrar el fin del año con un nuevo conteo regresivo y otra dosis de juegos pirotécnicos. El evento será en el Burton Chace Park, 13650 Mindanao Way, Marina del Rey.

Entrada gratuita. Informes www.visitmarinadelrey.com y (310) 305-9545.