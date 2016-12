José Llana cambia la historia en ‘The King and I’

José Llana esperó dos décadas para llegar a ocupar uno de los roles más codiciados de un musical de Broadway. El camino recorrido y la paciencia valieron la pena.

“Es muy gratificante porque hace 20 años hice el papel del amante y ahora soy el rey”, dijo el actor y cantante nacido en Filipinas y criado en Estados Unidos sobre el rol que interpreta en el musical “The King and I”, una de las producciones más ambiciosas de la meca de los musicales que ahora se presenta en Los Ángeles.

Las cosas no pudieron tener mejor momento, dice el artista. En todo este tiempo llevó una carrera sólida y ascendente en Broadway, donde la cereza del pastel para cualquier artista es interpretar el rol principal de una gran producción.

Y Llana, por su experiencia, reconocimiento y edad, fue el candidato ideal para hacer el papel del rey de Siam en “The King and I”, obra que se presenta hasta el 21 de enero en el Pantages Theatre de Hollywood. La historia, ambientada en la década de 1860 y basada en la novela “Anna and the King of Siam”, de Margaret Landon, narra una historia de ficción sobre las aventuras reales de Anna Leonowens en la corte de Siam.

La historia fue primero llevada al cine y luego convertida en musical, que ha sido revivido en varias ocasiones en Broadway desde que se estrenó por primera vez en 1951.

En todo este tiempo, sin embargo, el papel de rey nunca había sido interpretado por un artista asiático. José Llana vino a cambiar esa historia.

“Nunca un asiático había hecho el papel del rey. Siempre habían sido artistas que pretendían ser asiáticos. Una vez fue un ruso el que lo hizo”, dijo el artista de 40 años, cuyo debut en Broadway fue precisamente en esta obra.

Luego de Los Ángeles, el musical irá a 15 ciudades más de Estados Unidos, algo que tiene muy contento a Llana porque dice que lo siente como si fueran unas largas vacaciones. Luego, en septiembre, cuando termine la gira, lo esperan dos producciones más Broadway que todavía se están cocinando.

El cine y la televisión, en donde ha tenido unas cuantas intervenciones, también están en la mira. Pero todo será cuestión de tiempo.

“Por ahora estoy enfocado en el musical”, dijo.

En detalle

Qué: “The Kind and I”

Dónde: Pantages Theater, 6233 Hollywood Blvd., Los Angeles

Cuándo: Martes a viernes 8 p.m.; sábados 2 y 8 p.m.; domingos 1 y 6:30 p.m. Termina el 21 de enero.

Cómo: boletos desde $35. Informes (800) 982-2787 y www.hollywoodpantages.com