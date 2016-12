Mujer es asesinada a plena luz del día en Highland Park

Los atacantes siguen prófugos

Una mujer fue muerta a tiros el miércoles por la mañana en Highland Park y su(s) asesino(s) continúan prófugos, dijo la policía.

De acuerdo a autoridades, la mujer – identificada en una página de GoFundMe como Jessica Rocha Betancourt – caminaba cerca de la esquina de la Calle Monte Vista y la Avenida 56 alrededor de las 11:00 a.m. Los atacantes iban en un automóvil y dispararon a la mujer. Pocas horas después falleció de sus heridas.

A pocos pies de distancia se encuentra una mueblería, cuyo dueño, Roberto Hernandez, dijo que aunque no vio cuando ocurrió el crimen, sí vio cuando el cuerpo yacía a media calle y la policía había acordonado la calle para prevenir el paso a vehículos.

“Se veía una jovencita latina”, dijo Hernández estimando que el incidente pudo estar relacionado con pandillas. “Aquí hay dos pandillas muy fuertes”, aseveró.

Hernández dijo que el miércoles por la noche se llevó a cabo una vigilia en honor de la mujer.

Otros vecinos y desconocidos se detenían a ver el improvisado altar que tenía veladoras, flores y una gorra roja pero no tenía ni fotos ni nombre de la mujer.

Algunos vecinos dijeron que pese a no conocerla se preocupan por la seguridad en su vecindario. “Aquí vienen muchos pandilleros, pero no andan caminando, siempre andan en carro y no se ve que sean [pandilleros]”, agregó una mujer, quien no quiso revelar su nombre pero dijo que vive aproximadamente a una cuadra de distancia del lugar donde ocurrió el crimen.

Otra mujer dijo que el área entre las Avenidas 50 y 56 sobre la calle Monte Vista es muy conocida por tener pandilleros.

Hasta ahora el nombre de la mujer no ha sido revelado, dijo el portavoz con la Policía de Los Ángeles, Sal Ramírez. El crimen “se reporta como un homicidio y esta bajo investigación”, añadió.

Una pagina de gofundme.com la identifica como Jessica Rocha Betancourt, madre de un niño.