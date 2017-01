Las 8 peores telenovelas del 2016 de Univision y Telemundo

¡Mira cuales fueron las peores telenovelas del 2016!

Los personajes de las telenovelas que transmite Univision y Telemundo noche a noche se convierten en una especie de familia. Todos los días uno se sienta a ver su drama favorito para ver que sucede con cada uno de los personajes de la historia. No hay nada peor que ver una serie tan incoherente y tan mala, que desespera seguirla viendo.

Durante el 2016 ambas televisoras presentaron algunos proyectos poco afortunados y que ahora están en nuestra lista de las peores del año.

¡Mira las peores telenovelas del 2016 aquí!

8. Eva La Trailera

La telenovela protagonizada por Edith González no fue de lo más atinada. Para empezar, era como una copia de Lola La Trailera, la serie de películas que protagonizó Rosa Gloria Chagoyan. De hecho, esta última demandó a Telemundo por plagio.

La historia nunca cuajó bien y nunca fue tan fuerte para sostenerse. Es un argumento flojo sin base para una telenovela completa. Edith no brilló como suele en la mayoría de las producciones en las que participa. La actriz es una diva y este proyecto no estuvo a la altura de su trayectoria.

7. La Doña

Aracely Arámbula es una reina de los melodramas, pero este personaje no sentimos que lo ha podido domar. ¿Será porque estamos acostumbrados a verla como la buena de la historia que es difícil verla en un personaje antagónico? Arámbula ya había hecho personajes de villana, pero La Doña, o al menos está versión, no está adecuado.

Recordemos que la versión original es rural y esta versión está ubicada en la ciudad. La manera en que se adaptó se ve forzada, y fuera de lugar. Arámbula se ve caracterizada con demasiado glamour para un personaje que debería ser más rígido. A esto le agregamos que avanza la historia a paso de tortuga, que nos deja sin ganas de continuarla.

6. Yago

Yago era para ser un gran éxito. Al fin Televisa realizó una historia que se aleja del melodrama e incorpora más acción. Iván Sánchez encabeza el elenco de esta nueva versión de El Conde de Montecristo. A pesar de que en un inicio parecía alentador los números de audiencia, estos se fueron en caída libre.

Lo que pasó fue que los guionistas no supieron como mantener el suspenso del primer capítulo. No se pudo atrapar a la gente con una historia que se movía lentamente y no contaba mucho. A esto le agregamos que se usó de la técnica de usar flashbacks que terminaron siendo demasiados para entender lo que sucedía en la trama.

5. Despertar Contigo

Despertar Contigo es una telenovela que no tiene encanto. Tiene de todo, pero no es nada. Quiere servir a varios segmentos pero termina por desperdiciar lo que proponen. A pesar de que cuenta con grandes talentos experimentados como Ana Ciocchetti, Aura Cristina Geithner, Leticia Huijara y otros, no es suficiente para lograr interesar.

4. El Señor de los Cielos 4

En su cuarta temporada El Señor de los Cielos ya muestra que está listo para decir “arre” por última ocasión. Esta temporada el personaje Aurelio Casillas se la pasó enfermo por la mayor parte de la historia. Los escritores parece que están estancados y no saben que hacer ya. Lo que se ve a cuadro ya es solo la sombra lo que alguna vez fue esta narcoserie de acción. Se nota un arco de drama justo al inicio y al final de las temporadas, lo de en medio es pura paja para mantenernos pegados al televisor.

3. El Chema

Tras el éxito de El Señor de los Cielos se creó un spin-off de el personaje interpretado por Mauricio Ochmann, El Chema. La historia está inspirada en la historia de “El Chapo” Guzmán. Esta versión más que tratar la vida del capo, no nos cuenta nada nuevo que no hemos visto. Lo “divertido” fue ver como se recreó el escape del personaje de la cárcel por un túnel así como el delincuente en la vida real.

Pero en verdad no es nada divertido, se está haciendo apología del delito y es más que suficiente. Actores y productores detrás de estos proyectos dicen que es un tipo de denuncia, de mostrar lo que está pasando en la sociedad, pero a estas alturas ya no se siente así. Ahora se siente que se está alzando la imagen de un tipo que no merece ser idolatrado.

La prueba está en que para la promoción se invitó a la gente a tomarse una foto en la moto del Chema, la que usó para escaparse de la cárcel.

Aprovecha y tómate una foto en la moto de #ElChema en el Stonewood Center Mall en Downey y mira su escape en una experiencia 360 pic.twitter.com/SCA9B0eRrl — El Chema (@elchematv) November 26, 2016

Ese es otro caso, el caso de la serie es que es lenta y aburrida.

2. Sueño de Amor

Betty Monroe y Cristián de la Fuente protagonizar Sueño de Amor. Esta telenovela parecía que tenía las mejores intenciones en tratar temas sociales y de salud para concientizar a la audiencia. Lo malo aquí es que se quiso abarcar mucho y no concretaron en nada. Fue una historia sin pies ni cabeza y desafortunadamente la actriz principal pagó los platos rotos de otros.

Al personaje de Monroe le dio cáncer, y para hacer más natural el proceso, ella decidió rapar su cabellera. Pero si esto no fuera poco, el productor mandó a que introdujeran a otra actriz para que ahora fuera pareja de De la Fuente. Marjorie de Sousa entró al quite, y el mismo productor dijo que la intención era matar a la protagonista original, cosa que finalmente no hizo.

Parece que el productor Juan Osorio decidió que la culpa del fracaso de esta historia, no era de el y su equipo de escritores, fue la culpa de la protagonista. Al final le termina por dar su último castigo, y es que no queda con el galán, queda sola. Lo justifican diciendo que su “sueño de amor” era abrir una escuela y que así era ella feliz.

Al final fue una historia demasiado truculenta, muy cambiada a lo que nos presentaron inicialmente y por eso es una de las peores del año.

1. Tres Veces Ana

Pero la que se lleva el premio como la peor de las peores novelas del 2016 es Tres Veces Ana. Esta telenovela tenía todo para ser un éxito, pero no lo logró. A pesar de que Angelique Boyer hizo un increíble trabajo dando vida a trillizas, los libretos no ayudaron a que su trabajo luciera debidamente.

Por alguna razón u otra, los escritores le restaron importancia a los personajes de las trillizas. En esta versión le dieron más importancia a los galanes, Ramiro y Santiago, interpretados por David Zepeda y Sebastián Rulli. Este último hizo a un personaje que padecía de doble personalidad debido a un tumor en la cabeza. Ese caso fue excusa para que el personaje se justificara y pudiera estar con las dos hermanas al mismo tiempo, “cambiando” de personalidad. Nunca se vio autentica las razones que se dieron y nunca se entendió que es lo que desencadenaba los momentos que elegía par cambiar de personalidad.