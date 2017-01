Calendario de deportes en 2017: empieza a oler a Rusia

Además de las eliminatorias mundialistas, habrá Clásico Mundial de Beisbol mientras Canelo vs. Golovkin es inminente

El mundo del deporte encontrará la manera de hacer de 2017 otro año de drama y fascinación.

Luego de un 2016 frenético, en que el mundo vibró con eventos de la dimensión de Juegos Olímpicos, Copa de Europa y Copa América Centenario, el nuevo año luce relativamente tranquilo.

Pero el deporte es una potente y dinámica industria global que se reinventa y se nutre todo el tiempo.

A primera vista, 2017 presenta como sus principales eventos a seguir la conclusión de las eliminatorias mundialistas para Rusia 2018, además de la Copa Confederaciones en ese mismo país.

El año que recién empieza podría, también, regalarnos una de esas peleas que el mundo exige, como lo fue hace algunos años Mayweather vs. Pacquiao con triste resultado. “Canelo” Álvarez vs. Gennady Golovkin está pensada y pactada –verbalmente– para el 16 de septiembre.

Pero fuera de los eventos programados o negociados, 2017 transpirará en los deportes con el acontecer diario de lo esperado y lo inesperados, con las genialidades de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo; las obras maestras de Stephen Curry y LeBron James; las hazañas de Tom Brady y Mike Trout, y la entrega de todos los atletas conocidos y también los desconocidos.

Enero

18

Se hablará español en Cooperstown

Vladimir Guerrero, de la República Dominicana, e Iván Rodríguez, de Puerto Rico, encabezan la lista de candidatos para integrar la generación 2017 de Cooperstown. El anuncio es en enero, la entronización será en julio.

28

Revancha esperada

La primera gran pelea de boxeo en el año tendrá lugar en Las Vegas y será una revancha: Leo Santa Cruz tratará de recuperar su campeonato mundial pluma contra el invicto británico Carl Frampton.

Febrero

5

Houston espera… ¿a Tom Brady?

La edición 51 del Super Bowl será en el estadio de los Texans de Houston, donde ya se efectuó un juego por el campeonato de la NFL que fue ganado por los Patriots de Tom Brady. Ellos iniciarán los playoffs como máximos favoritos, y él tratará de llegar y ser el primer quarterback con cinco anillos.

17-19

La gran fiesta de la NBA

Una invasión de Warriors de Golden State se espera en el fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA, que tendrá lugar en Nueva Orleans.

Marzo

6

El Clásico Mundial más atractivo

Las primeras dos veces, Japón fue el mejor. La tercera, República Dominicana le hizo honor a su prestigio. Y ahora se viene la cuarta edición del Clásico Mundial de Béisbol, un evento que ha ganado en nombre y que hace suponer mucha diversión. Las finales se jugarán en Dodger Stadium del 20 al 22 del mismo mes.

18

Golovkin contra un rival serio

Gennady Golovkin, tal vez el noqueador más temible del boxeo (36-0, 33 KOs), buscará conquistar al Madison Square Garden y amarrar su esperada cita con Saúl “Canelo” Álvarez, pero Daniel Jacobs (32-1) es un rival de cuidado.

23

Argentina tiene cuentas pendientes

Al reanudarse las eliminatorias mundialistas en Sudamérica, todas las miradas estarán en el Argentina vs. Chile de la 13ª fecha. No es solo que el duelo luce interesante, con ambos equipos sufriendo por el momento por figurar en el pelotón de líderes, sino por las dos finales de Copa América (en 2015 y 2016) que La Roja le ganó a la Albiceleste, ambas en crueles tandas de penales.

Abril

2 y 3

Pelota pintada de azul… azul de los Cubs

Una nueva temporada de las Ligas Mayores dará inicio con los juegos San Francisco-Arizona y NY Yankees-Tampa Bay. Pero claro, la campaña 2017, desde ahora, tiene un ingrediente único y permanente: la defensa del campeonato de los Cachorros de Chicago, que en el papel son superiores a cualquiera de la MLB, y tal vez, por amplio margen.

15

El camino a las Finales pasa por la Bahía y Cleveland

Se supone que Golden State llegará por tercer año seguido a las Finales de la NBA contra Cleveland porque no hay quien les quite el sueño en sus conferencias. Los playoffs del mejor baloncesto del planeta darán inicio seguramente con ese entorno, mientras San Antonio, Toronto, Houston y Oklahoma City tratarán de dar la sorpresa y llegar a las Finales, programadas para el amanecer de junio.

Mayo

6

Una posible guerra entre mexicanos

El menú de la importante fecha de mayo en el boxeo tiene como posible plato fuerte un encuentro que podría volver locos a muchos mexicanos: “Canelo” Álvarez vs. Julio César Chávez Jr. El pleito ha sido tema de conversación por años, y aunque los púgiles viven realidades muy distintas, muchos creen que “el hijo de la leyenda” sería capaz de ganar.

20

Juveniles por la gloria en Corea del Sur

Las selecciones latinoamericanas buscarán recuperar la corona del Mundial Sub-20 de fútbol luego de que Francia y Serbia se llevaron las dos más recientes ediciones. El Mundial juvenil será en la República de Corea, con su final programada para el 11 de junio.

Junio

3

La Orejona se disputa en Gales

El partido más comentado de todo el año en el planeta podría ser, sin ningún problema, el que se jugará en Cardiff, Gales por la Champions League, sobre todo si Real Madrid, que luce imparable, o el Barcelona, animan la final, como lo han venido haciendo alternadamente.

17

Rusia, la Confederaciones y el Mundial

A un año de distancia de la Copa del Mundo de la FIFA, Rusia ensayará para su gran compromiso como organizador al recibir la Copa Confederaciones. El torneo elevará la temperatura internacional del deporte más popular. Alemania, Portugal, Chile, México y el anfitrión estarán jugando por llegar a la final del 2 de julio en San Petersburgo.

Julio

7

‘Team USA’ a la carga

México ganó la Copa Oro de 2015 sin merecerlo. Una nueva edición del torneo de la Concacaf abrirá en Harrison, Nueva Jersey, y una de las preguntas será si Estados Unidos, ahora dirigido por Bruce Arena, puede reclamar el trono regional.

11

Miami soltará fuegos y algunas lágrimas

El Juego de Estrellas de las Grandes Ligas que se realizará en Miami servirá para celebrar a las mayores figuras de la Gran Carpa, y para recordar con tristeza la pérdida de uno de los que ya pertenecían a dicho club. El pitcher cubano José Fernández, fallecido el pasado 25 de septiembre, quien posiblemente habría sido la mayor atracción del partido en el estadio de los Marlins.

Septiembre

(día por determinar)

Por la sede de los Juegos Olímpicos

La siguiente reunión de los miembros del Comité Olímpico Internacional será en Lima, Perú, y estará muy candente y bajo la mirada del mundo entero porque en ella se votará para definir a la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 2024, siguiendo a los de Tokio 2020. Los Ángeles compite con París y Budapest (Hungría) para tratar de hacer historia como otra ciudad que reciba los Juegos en tres ocasiones, algo que Londres hizo apenas en 2012.

16

La pelea que todos quieren ver

Si no pasa nada raro –y en el boxeo vaya que hay mucho de eso–, los aficionados finalmente podrán ver al mexicano Saúl Álvarez y al kazajo Gennady Golovkin frente a frente en el cuadrilátero. La fecha es ideal desde el punto de vista comercial. Independientemente del impacto en taquilla y venta de pago por ver, Canelo vs. “GGG” sería el evento boxístico más grande desde Mayweather-Pacquiao, pero a diferencia de esta, la explosión de golpes aquí sí estaría asegurada.

Octubre

2-10

Se definen Concacaf y Conmebol

Ya con Rusia 2018 en el horizonte, las eliminatorias mundialistas de Concacaf y Conmebol concluirán entre estas fechas. Estados Unidos vs. Panamá y Honduras vs. México lucen como duelos definitorios del Hexagonal de Concacaf, mientras que en Sudamérica habrá un Brasil vs. Chile y un Ecuador vs. Argentina que suenan como partidos de vencer o morir para algunas de esas selecciones.

Noviembre

6 y 14

Por el boleto de última hora al Mundial

Lo último fuerte del año en la cancha de fútbol incluirá los repechajes para Rusia 2018: por un lado, el cuarto lugar del hexagonal de la Concacaf se medirá con el quinto de la región de Asia, y por otra parte, el quinto puesto de Conmebol estará frente al primero de Oceanía. Y no mucho después de eso, el sorteo de grupos para la XXI Copa del Mundo.