Predicciones 2017 para cada signo

Lo que te traerán los astros en este año que comienza

Como es tradición, la astróloga Rukmini comparte sus predicciones del 2017 para cada uno de los signos del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 19 abril)

Los fogosos y dinámicos arianos continúan recibiendo la visita de Urano. Están siendo años de lecciones y transformación que con la inteligencia que les caracteriza, sé que están aprovechando al máximo.

El Eclipse Solar del 26 de febrero y la Luna Llena del 6 de septiembre impactarán tu sector duodécimo solar, convirtiéndote casi en psíquico y ayudándote a explorar tu subconsciente para que te puedas entender mejor.

Tu salud recibirá una gran inyección de vitalidad entre el 19 de abril y el 20 de mayo, con el tránsito del Sol por tu sector solar sexto. Pero no te debes extralimitar en nada.

Uno de tus más grandes logros este 2017, será la consolidación en tu profesión o empleo. Estarás muy beneficiado con el tránsito de Mercurio por tu sector profesional y de prestigio entre el 12 de enero y el 7 de febrero.

Habrá una evolución en tu vida amorosa, podrás dedicarte a mejorar tu relación o encontrar a quien buscas. Para esto tendrás la ayuda de Venus transitando por tu sector del romance entre el 26 de agosto y el 19 de septiembre.

Tus mejores fechas para establecer una relación permanente serán entre el 22 de julio y el 22 de agosto.

A veces tu mente se te escapa y te descuidas un poco. No dejes nada de valor sin guardar, ya que corres un pequeño riesgo de pérdida o robo alrededor del 15 de octubre o del 27 de noviembre.

Para probar tu suerte en juegos de azar, tus mejores momentos serán entre el 3 de febrero y el 6 de junio y del 26 de agosto al 17 de septiembre.

Tendrás éxito y progreso si sales de tu inmovilidad y te mueves con flexibilidad y optimismo. Te llegó el año de lograr tus objetivos, las estrellas brillan para ti.

Tauro (20 abril – 20 de mayo)

Progreso y triunfos en este nuevo año, pero es importante que entiendas que la perseverancia debe tener una meta, es decir, que es inútil imponerse una dedicación a la fuerza, ésta debe fluir naturalmente de tus deseos.

Tu sector de finanzas experimentará gran mejoría este año. Espera un dinero imprevisto o una sorpresiva promoción con la Luna Nueva del 27 de enero o el Eclipse Lunar umbral del 7 de agosto.

El benéfico Júpiter continúa ayudándote para que entiendas la importancia de tu salud y tu físico. El 10 de octubre llegará a visitar tu sector de uniones, contratos y relaciones personales.

Con la visita de Venus a tu sector solar cuarto del 4 al 21 de julio, se solucionará un problema familiar que te ha estado inquietando. Durante el tránsito de Marte por este sector del 21 de abril al 4 de junio, tomarás rápidas aunque inesperadas decisiones respecto a tu hogar que te beneficiarán.

En el amor, si estás solo, dejarás de estarlo, si ya tienes pareja, comenzarás a vivir de nuevo como al comienzo de tu relación. Tus mejores fechas para unirte permanentemente serán del 19 de septiembre al 14 de octubre.

Para probar tu suerte en juegos de azar, tus momentos más favorables serán del 6 de junio al 4 de julio.

En este 2017 personas extranjeras o que viven fuera activarán positivamente tu vida, probablemente entre el 12 de enero y el 7 de febrero.

Este nuevo año tendrás suerte y una explosión de ideas que enriquecerán tu vida. El amor te llevará hasta el éxtasis. Tendrás experiencias psíquicas y grandes revelaciones. Vencerás todos los obstáculos que puedan surgir.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

Este pasado año te trató algo duramente, pero en 2017, estás como la luna a punto de llenarse, un sinnúmero de cosas buenas vienen hacia ti.

Unas situaciones que te están incomodando en tu trabajo o profesión tendrán una afortunada solución alrededor del Eclipse Solar Anular del 26 de febrero o de la Luna Nueva del 18 de noviembre.

Superarás situaciones tensas con tu pareja, Saturno te está ayudando a estabilizar tu relación. Tus mejores fechas para unirte serán entre el 4 y el 31 de julio y del 19 de septiembre al 14 de abril.

Para probar tu suerte en juegos de azar, tus mejores épocas serán del 31 de julio al 26 de agosto y después del 22 de octubre.

La Luna Nueva del 26 de abril y la Luna Llena del 4 de noviembre sacarán e tu subconsciente miedos e inseguridades, trayendo paz y estabilidad a tu vida.

Unos asuntos que te molestan en tu trabajo tendrán una feliz solución alrededor de la Luna Llena del 21 de marzo o la Luna Nueva del 2 de julio.

Para probar tu suerte en juegos de azar, prueba del 17 de febrero al 12 de mayo, del 23 de septiembre al 18 de octubre, y después del 7 de diciembre.

La Luna Nueva del 26 de abril sacará de tu subconsciente miedos e inseguridades, trayendo paz y estabilidad a tu vida. También te sugiero que no gastes, comas o bebas en exceso cuando te sientas deprimido, muy en especial alrededor de la Luna Llena del 9 de junio.

En este 2017, no le temas a lo nuevo mantén tu atención en tus metas. Muévete suavemente ante cualquier dificultad sin doblegarte ni destruirte, así donde quizás haya un mal comienzo, habrá un buen final.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

El año 2017 será estupendo para ti. No te detengas ante los cambios. Los sabios perseveran y no temen a los cambios, se van transformando y perfeccionando, y tú, Cáncer, eres sabio.

En este nuevo año, los cancerianos podrán determinar exactamente lo que quieren y se esforzarán hasta alcanzar y asegurar sus metas. Un momento fabuloso para logros en tu profesión será alrededor de la Luna Nueva del 27 de marzo en tu sector de profesión y prestigio, también durante el tránsito de Venus entre el 28 de abril y el 6 de junio, también por este sector.

Si buscas pareja no desperdicies el tiempo, te sobrarán las buenas oportunidades. Es muy importante que te lleves por tus corazonadas en asuntos románticos. Tus mejores fechas para establecer una relación permanente serán del 3 de enero al 3 de febrero y del 17 de noviembre al 25 de diciembre.

Para probar tu suerte en juegos de azar, tus mejores oportunidades serán del 6 al 30 de abril y del 18 de junio al 12 de julio.

Alguien querido de quien hace tiempo no sabes, regresará. Espera buenas noticias alrededor de la Luna Nueva del 27 de enero o la Luna nueva del 26 de abril.

Una angustiosa confusión se aclarará entre el 28 de abril y el 6 de junio. Alguien que hace tiempo está tratando de perjudicarte desaparece de tu camino alrededor de la conjunción de Venus con Júpiter el 13 de noviembre.

En este nuevo año busca tu felicidad y apoyo en tu hogar. Sé firme pero muy suave. Serás ahora el guardián de los tuyos, no sólo de sus cuerpos si no también de sus mentes, habrá fortuna y buen ambiente, pero depende de ti.

Leo (23 julio – 22 agosto)

El 2017 es el año en el que vencerás cualquier reto con paciencia y madurez, busca lo que deseas y necesitas y avanza de acuerdo a la naturaleza de cada caso armonizando tu actitud con otras personas y contigo mismo.

El tránsito de Júpiter por tu casa quinta solar hasta el 10 de octubre desarrollará tu creatividad, aumentará tu natural optimismo, y sacará a la luz “el artista” que llevas dentro. Después del 10 de octubre, Júpiter comenzará a transitar tu casa sexta de salud impactándola con su benéfica energía, cualquier enfermedad o malestar mejorará o desaparecerá.

En el 2017 triunfarás en todo lo que puedas utilizar tu gran simpatía e inteligencia; siempre y cuando no te impulses demasiado y hagas las cosas sin pensar dos veces, y puedes esperar un gran reconocimiento en tu vida personal alrededor del Eclipse Solar del 21 de agosto.

Los solitarios podrán encontrar el amor que siempre han anhelado. Los ya unidos notarán una renovación en sus vidas. Tus mejores fechas para casarte serán del 19 de enero al 18 de febrero y del 14 de octubre al 7 de diciembre.

Buen año para los juegos de azar, pero tus mejores días para esto serán del 3 de enero y el 3 de febrero y del 1 al 25 de diciembre.

Puedes esperar una grata sorpresa de parte de un hermano, familiar cercano o vecino con el tránsito de Venus entre el 24 de mayo y el 18 de junio.

Estás caminando por el camino correcto, sigue adelante. Has aprendido la lección, si continúas con seguridad y valentía por este camino, obtendrás paz y prosperidad.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

En este año, aceptarás realidades que siempre has querido ignorar, por lo cual el 2017 será un año de desarrollo y conocimiento.

El tránsito del benéfico y expansivo Júpiter por tu sector segundo hasta el 10 de octubre te ayudará a saber utilizar tus ingresos sabiamente. Ahora bien, podrías ser víctima de un engaño alrededor del Eclipse Solar del 21 de agosto.

Este 2017, alcanzarás algo que crees imposible. Espera este suceso con el tránsito de Marte por tu signo entre el 5 de septiembre y el 22 de octubre.

El dinero no te faltará este año, pero debes ser súper cuidadoso alrededor del 2 de marzo con la oposición de Júpiter con Urano en tu sector octavo, ya que puedes estar algo alterado y cometer una locura en este renglón. La Luna Llena del 27 de mayo pude traerte la recuperación de algo muy valioso o traer un dinero inesperado.

En el amor, será un año muy bueno. Si estás solo es casi seguro que encontrarás tu pareja a través de una persona sabia, posiblemente de tu familia y algo parecido a ti. Tus mejores fechas para unirte permanentemente serán del 3 de enero al 3 de febrero y del 31 de julio al 26 de agosto.

Tus mejores días para los juegos de azar serán del 17 de febrero al 12 de marzo, del 30 de abril al 24 de mayo y después del 7 de diciembre.

Si estás contemplando mudarte los mejores momentos serán alrededor de la Luna Nueva del 5 de mayo y la Luna Llena del 13 de noviembre.

Este es el año en que avanzarás hacia la paz y la abundancia sin temor, y las conseguirás. Tendrás la ayuda de muchos y esta unión acabará con tu inseguridad y temores, triunfarás Virgo, triunfarás.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

El 2017 se presenta como el año para que logres muy significativos en tus finanzas. Todo el año está favorecido para esto, pero en particular con eventos inesperados alrededor de la Luna Nueva del 27 de enero y el Eclipse Solar del 7 de agosto. Recibirás una promoción o reconocimiento con el tránsito de Venus por tu sector profesional entre el 31 de julio y el 26 de agosto.

Este año tu entorno cambiará, las dificultades que has experimentado con algunos que te han desengañado dejarán de molestarte. También puedes esperar muy buenas noticias de personas queridas que viven en el extranjero con la Luna Nueva del 29 de septiembre.

A ti te encanta viajar, y en este año tendrás varias oportunidades de hacerlo y expandir tu creativa mente. Los mejores momentos para esto serán entre 4 y el 31 de julio, y del 1 al 25 de diciembre.

Libra rige el amor y las uniones. Las mejores fechas para unirse permanentemente serán del 3 de septiembre al 28 de abril y del 14 de octubre al 7 de noviembre.

Tú tienes suerte en los juegos de azar, en este año los momentos más propicios serán 19 de abril al 20 de mayo y del 14 de octubre al 7 de noviembre.

El 2017 será muy positivo en todo, Júpiter estará contigo hasta el 10 de octubre. Debes estar siempre listo para actuar, no permitas que se vayan tus oportunidades, pero tampoco las fuerces. Mantente abierto a sugerencias, si lo haces, tu éxito será ilimitado.

Escorpión (23 octubre – 21 noviembre)

El 2017 será uno los mejores años que has tenido en tu vida. Podrás descansar de los muchos sustos y retos que has enfrentado en el año que termina, y que has logrado vencer.

Será uno de tus mejores años, convertirás en oro todo lo que toques, en serio. Te llegará un dinero inesperado relacionado con seguros, negocios, contribuciones, herencias o bienes gananciales, después de la entrada del Sol en tu casa solar octava, del 20 de mayo al 21 de junio.

Tus mejores momentos para los juegos de azar serán: del 3 de enero al 3 de febrero de agosto y del 1 al 25 de junio.

Con la luna nueva del 27 de enero puedes esperar la solución a un problema familiar, y con la Luna Nueva del 19 de octubre te puedes enterar de la noticia de la llegada de un nuevo bebé a la familia.

Tú eres sensual, sexual y erótico, no importa tu edad, atraes como un imán sin proponértelo. Tus mejores fechas para unirte en una relación permanente serán: del 21 de junio al 5 de julio y del 31 de julio al 26 de agosto.

Este 2017 señala un regreso a ciertas antiguas costumbres que tenías o el regreso a ti de una persona, algo o alguien que te dará la confianza que necesitas.

Encontrarás de nuevo tu senda. Cambiarás a muchos con tu gran corazón y calidad humana, recuerda que tú eres la fuerza renovadora y transformadora del zodíaco.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Al fin en este año llega a ti lo que hace mucho tiempo aguardas. Los grandes proyectos dan fruto cuando se les dedica no sólo esfuerzo, si no también paciencia, no apresures ni presiones a nadie. Saturno, el gran maestro, abandona tu signo el 20 de diciembre, dejando lecciones muy valiosas.

Júpiter, el protector planeta, visita tu sector solar décimo hasta el 10 de octubre sacando de tu ambiente de trabajo cualquier tensión que exista con los que laboran contigo. Un momento muy favorable para poner en orden tu vida será alrededor de la Luna Llena del 9 de junio.

Con el Eclipse Lunar del 7 de agosto y el tránsito de Venus del 4 al 31 de julio en tu casa solar séptima, sentirás la necesidad de ser amado profundamente. Tus mejores momentos para establecer una relación permanente serán del 20 de mayo al 21 de junio y del 4 al 31 de julio.

Para que pruebes tu suerte en juegos de azar, tus mejores momentos serán del 31 de julio al 26 de agosto y del 20 de marzo al 19 de abril.

Recibirás muchos beneficios a través de personas que viven en el extranjero y de la familia de tu pareja, probablemente alrededor del Eclipse Lunar del 7 de agosto.

Has aprendido a conocer tus límites, a saber que es lo que puedes o lo que no puedes o debes hacer, no comprometerte a nada que te preocupe o te quite tiempo para descansar. Que te quieras más a ti y a los tuyos.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

A los capricornianos les ha llegado el año de desarrollar gran fortaleza de carácter y autocontrol. Este 2017 es el comienzo de recoger lo que has sembrado, que será mucho y muy bueno.

Aunque tú no eres muy amigo de las aventuras, el Eclipse Solar del 26 de febrero y la Luna Nueva del 20 de septiembre te llevarán a viajar, trayendo a tu vida inesperados eventos.

Tu vitalidad aumentará con el tránsito de Marte del 21 de abril al 24 de junio por tu sector sexto de salud. Tu eres fuerte y de todo te recuperas, pero no te dejes arrastrar por preocupaciones, muy común en tu signo.

Muchos capricornianos lograrán un gran triunfo en su profesión o trabajo que les ayudará a consolidarse con la visita de Júpiter hasta el 10 de octubre.

En el mundo amoroso, analiza tus emociones, sé que te sientes atraído por el inmenso magnetismo de alguien, pero esto no es necesariamente amor. Tus mejores fechas para una unión permanente serán alrededor de la Luna Nueva del 23 de junio y entre el 31 de julio y el 26 de agosto.

Para probar tu suerte en juegos de azar, trata entre el 6 de junio y el 4 de julio, y entre el 26 de agosto y el 19 de septiembre

Ciertos rivales que están bloqueando tu camino desaparecen este año, para esto estarás muy bien aspectado entre 19 de enero y el 18 de febrero y con la Luna Nueva del 18 de diciembre.

Muchos reconocimientos por tus esfuerzos y trabajo, pero no te duermas en los laureles y continúa esforzándote. En este año tu suerte y tus sentimientos se exaltan, tu alegría entusiasmo y pasión serán eléctricos.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

El nuevo año que comienza se caracterizará por tu liberación mental. Saldrás de un estado de indecisión y despertarás, verás como arreglar tus problemas y salir de falsas compañías.

Júpiter, el planeta de la buena suerte, en trino con tu Sol hasta el 10 de octubre te dará optimismo y seguridad en todo, muy en particular en tu trato con personas que viven lejos y asuntos legales. Después de esta fecha, Júpiter se mueve a tu sector de profesión y reputación aportándote enormes beneficios.

El amor erótico y audaz te envolverá. Tus mejores fechas para establecer un compromiso permanente serán del 21 de mayo al 21 de junio y del 26 de agosto al 19 de septiembre.

Este año descubrirás un importante secreto o a un enemigo oculto, esto casi seguro ocurrirá alrededor del 7 de mayo con la conjunción de Mercurio y el Sol en tu sector solar duodécimo.

Para probar tu suerte en juegos de azar, tus mejores momentos serán del 18 de junio al 12 de julio y del 23 de septiembre al 18 de octubre.

Este 2017 alcanzarás eso que tienes en mente desde hace tiempo, esto ocurrirá con la visita de Mercurio a tu sector solar duodécimo entre el 12 de enero al 7 de febrero.

Este 2017 que comienza, es un año para alegrarte, tu camino está despejado para que lo recorras con felicidad. La energía para conquistar el mundo te rodea y envuelve como una llama. ¡Adelante acuariano!

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Este 2017 actuarás con seguridad e impulsado y cuando el agua de tu signo coge fuerza, es una ola que nadie puede parar. Tu regente, Neptuno, continúa contigo proporcionándote intuición y comprensión para superar confusiones.

Recibirás un dinero inesperado, un aumento o un ascenso. Los momentos más propicios para esto serán alrededor de la Luna Nueva del 11 de abril y la conjunción de Marte con Urano en tu segunda casa.

El amor tierno y romántico te envolverá, la pasión te rodeará, será un año gratificante. Tus mejores momentos para unirte permanentemente serán alrededor de la Luna Nueva del 3 de junio, y del 31 de julio al 26 de agosto.

Año excelente para dar un cambio en tu profesión. Tomarás drásticas decisiones, algunos te criticarán, ¿y qué? que te resbale. Un excelente momento para esto será cuando entre el 26 de agosto el 19 de octubre y del 17 de octubre al 5 de noviembre.

Tus mejores momentos para probar tu suerte para jugar serán del 2 de abril al 6 de junio y del 22 de julio al 22 de agosto.

El tránsito de Marte del 28 de enero al 9 de marzo te sugiere cautela en asuntos monetarios y que no te envuelvas con nadie que te pueda llevar a cometer errores en este aspecto de tu vida.

Piscis, será un año de progreso y éxito, vencerás rivales. Todo esto conlleva al peligro del excesivo orgullo, que debes controlar, la humildad corona con el triunfo al hombre o mujer de naturaleza superior, y ése eres tú.

– Rukmini