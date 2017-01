Telemundo en conflicto con sistema de televisora: Millones podrían quedar sin su programación

Mira lo que está sucediendo

Como hace un año sucedió con los usuarios de Uverse que estuvieron una temporada sin poder ver Univision, el sistema de televisor Spectrum podría haber dejado a millones de televidentes sin la programación de Telemundo y NBC Universo.

Según nos confirmaron de la propia cadena, hasta el 30 de diciembre la situación entre ambas compañías había sido no negociable. De hecho, el departamento de publicidad nos compartió un comunicado que dice lo siguiente.

“En los próximos días, Spectrum podría dejar a Telemundo y negarles a millones de fans acceso a las aclamadas Súper Series™, franquicias, programas de entretenimiento, deportes y noticias de la cadena. Telemundo terminó un año histórico como la cadena de habla hispana #1 en horario estelar durante la semana, de la temporada-hasta-la fecha.

NBCU valora su asociación con Charter Spectrum, nuestro tercer distribuidor más grande. Charter Spectrum ha sido inflexible en su demanda de términos superiores a los acordados por el resto de la industria, incluyendo los distribuidores más grandes.

Teniendo en cuenta esta posición, sentimos la responsabilidad de informar a los televidentes que al final del año ellos podrían perder Telemundo, la cadena en español #1 en el horario estelar durante la semana, NBC UNIVERSO, y todas nuestras aclamadas Súper Series™, franquicias, programas de entretenimiento, deportes y noticias. Los televidentes también perderán importantes cadenas, incluyendo NBC, USA, Syfy, Bravo, MSNBC, NBCSN y programas de éxito, incluyendo el #1 de la TV, Sunday Night Football, WWE, los Golden Globes, This Is Us y más”.

Se suponía que desde el primero de enero, Telemundo y todas las cadenas de la compañía dejarían de verse por eso sistema Spectrum, sin embargo pudimos saber que casi al finalizar el 2016 pudieron lograr extender las negociaciones, aunque no llegar a un acuerdo.

Toda la información actualizada sobre este caso se está compartiendo a través de la siguiente página: www.Delivermyshows.com