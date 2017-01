Aseguran que Vicente Fernández Jr. sufre parálisis facial

Varios medios en México afirman que el cantante pasó un fuerte coraje debido a que sus hijos no aceptan su relación con Karina Ortegón

De acuerdo con información que llegó al Diario BASTA!, Vicente Fernández Jr. tiene parálisis facial, y aunque ha visitado algunos especialistas, desde antes del 24 de diciembre no puede mover el lado derecho de la cara, debido a la tensión y el enojo que vive con sus hijos, quienes no están de acuerdo con la relación que te sostiene con su pareja Karina Ortegón.

“El señor está mal, desde unos días antes de Navidad tiene parálisis facial. Desde el primer día que vio que no sentía todo su lado derecho y que no podía cerrar el ojo ni comer bien, fue al médico. Se espantó mucho. Le dieron medicina, pero como que no está resultando, también le recetaron masajes y ya se los está haciendo”.

Esta parálisis se debió a que ninguno de sus cuatro hijos está de acuerdo en la relación que mantiene con Kary Ortegón.

“Los jóvenes no están de acuerdo con esa señorita. Aunque ya llevan más de un año saliendo, pues ellos no quieren que su papá se case con ella. El señor está muy a gusto y ella hace todo lo posible por acercarse a ellos, pero nada más no quieren. Kary ha estado con él en todo momento. Le da la medicina, lo acompaña al médico, le hace sus masajes”, aseguró una fuente al medio.

POR: Chucho Gallegos y Alma Larios Trejo