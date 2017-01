Honda-Waymo nueva sociedad para la conducción autónoma

Honda-Waymo es la más reciente sociedad para el desarrollo de la tecnología de conducción autónoma que será realidad antes de 2020. Por ahora, Honda R&D Co., Ltd., la subsidiaria de investigación y desarrollo de Honda Motor Co., Ltd., inició discusiones formales…

