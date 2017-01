Los grandes artistas que no quieren cantar para Donald Trump

El 20 de enero es su asunción al frente de la Casa Blanca pero el millonario no consigue a los músicos que quiere

NUEVA YORK.- En poco más de dos semanas, Donald Trump recibirá el mando de parte de Barack Obama y se convertirá en el presidente de Estados Unidos , luego de haber derrotado a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones que tuvieron lugar en noviembre pasado.

Trump, un hombre de negocios, un millonario acostumbrado a que lo mimen en cualquier evento al que va, espera que su asunción sea inolvidable. El magnate de la construcción espera que su evento inaugural sea igual de espectáculos que los dos anteriores, que incluyó a Beyoncé , Aretha Franklin , Alicia Keys y Stevie Wonder.

Sin embargo, parece que la cosa no se le está haciendo nada fácil. De acuerdo a una nota publicada por el diario El País, no son muchos los artistas que quieren participar de esta ceremonia.

La lista de rechazos la encabeza el músico inglés Elton John , quien pese a que uno de los asesores de Trump dijo en una entrevista que el artista iba a estar el 20 de enero junto al republicano en una muestra de apoyo por parte de la nueva administración a la comunidad internacional gay, rechazó la invitación.

Just was watching the news… maybe they'll ask me to sing 'You Can't Always Get What You Want' at the inauguration, ha! — Mick Jagger (@MickJagger) November 9, 2016

Otro de los ingleses que salieron a decir públicamente que no piensan apoyar al magnate son los Rolling Stones , que dejaron su postura en claro cuando en su discurso de aceptación de la victoria en las presidenciales sonó de fondo la canción “You can´t always get what you want” y Mick Jagger publicó en Twitter: “Estaba mirando las noticias. Quizá ahora me pregunten si quiero cantar en la inauguración, ja!”.

Quizá la mayor sorpresa fue la del tenor italiano Andrea Bocelli, de quien el millonario es un confeso fanático. De hecho, están quienes aseguran que ambos mantienen una amistad que llevó a que el magnate le prestara al músico su avión privado. Sin embargo, Bocelli tampoco cantará para Trump, pese a que no se dieron a conocer las razones.

La última gran estrella que le dijo “no” al hombre que se jacta de siempre conseguir lo que quiere es Celine Dion. La canadiense fue tanteada por la organización del evento y aseguró que tiene una agenda complicada. Por lo que no estará presente. Como tampoco Garth Brooks, Idina Menzel, Ice T, The Chainsmokers, Adam Lambert, David Foster, The Dixie Chicks, Mötley Crüe y The 1975, quienes también se le negaron al millonario.

Entonces, ¿quién será la cantante que preste su voz para la asunción del republicano?

Por ahora, la única que le dijo “sí” al magnate es la pequeña Jackie Evancho, que tiene 16 años y se hizo conocida a los 10 por participar del reality show America’s Got Talent. Esta adolescente de cara angelical, junto al coro de mormones, el coro estatal de Missouri y las míticas bailarinas del Radio City Hall serán los encargados de animar el acto de Trump.

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

Para no ser menos, Trump aseguró en las redes sociales que lo único que quiere es contar con la presencia de la gente. “La llamada lista de celebridades A están en busca de tickets para la inauguración, pero miren lo que hicieron por Hillary, NADA. Yo quiero a la GENTE!”, dijo en Twitter en alusión a todos los artistas, como John Bon Jovi, Katy Perry y Lady Gaga, que apoyaron a la demócrata y sin embargo no convencieron al pueblo estadounidense.