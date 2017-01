Video GMC Acadia 2017 Lujo Americano Renovado

Este video GMC Acadia 2017 nos muestra algo de lo que pudimos ver pro primera vez en el Auto Show de Detroit, escenario elegido por General Motors para revelar al mundo al mundo la nueva versión de este SUV premium,…

Estenos muestra algo de lo que pudimos ver pro primera vez en el Auto Show de Detroit, escenario elegido por General Motors para revelar al mundo al mundo la nueva versión de este SUV premium, que luego de más de diez años de permanecer en el mercado con pocos cambios a nivel exterior, se renovó por completo y llegó a los pisos de venta durante la primavera de 2016.

Entre los cambios más destacados de GMC Acadia 2017 encontramos líneas más suaves en una carrocería que perdió alrededor de 619 libras de peso, que la convierten en una de las camionetas más ligeras del mercado.

Video GMC Acadia 2017, elegante y refinada

A nivel exterior, GMC Acadia 2017 presume un área frontal más refinada, con nuevo diseño de faros y una gran parrilla que será cromada en la versión Denali. No obstante, los laterales de este SUV no presentan tantos cambios, aunque los pasos de rueda se aprecian más angulosos, en tanto que la cintura se eleva justo en el poste C.

Los conjuntos ópticos posteriores son de nuevo diseño, lo mismo que la defensa que ahora luce mucho más deportiva.

Interior

A nivel interior, GMC Acadia 2017 presume una gran habitabilidad, la versatilidad sigue siendo uno de sus puntos más fuertes y prueba de ello es su espacio para cinco, seis o siete pasajeros dependiendo del número de fila de asientos.

Asimismo, el tablero ha sido rediseñado, lo mismo que la consola central y los paneles de las puertas. Adicionalmente, GMC Acadia 2017 cuenta con una mejorada conectividad, ahora con Apple Car Play y Android Auto así como sistema On Star.

GMC Acadia 2017 está disponible con dos motorizaciones: DOHC 4 cilindros 2.5 litros de 194 caballos de fuerza y DOHC V6 3-6 litros de 310 hp, con un rendimiento calculado de hasta 21 mpg en ciudad y 26 en carretera.

En cuanto a las versiones disponibles tenemos:

GMC Acadia SL: $29,070

GMC Acadia SLE-1: $32,450

GMC Acadia SLE-2: $35,070