Cinco consejos para encontrar tu camino en el ámbito profesional

Idealmente, todos deberíamos saber lo que queremos hacer en el aspecto profesional desde una temprana edad y dedicar todo nuestro tiempo y energía para la consecución de logros en esa área específica. Pero la realidad es muy distinta. Muchas personas se dan cuenta, después de haber estudiado una carrera o de tener muchos años de experiencia en un campo particular, que eso no era lo que querían hacer o que su verdadera vocación o pasión está en otro ámbito profesional. Algunos escogieron su camino profesional basados en lo que hacían sus padres, o en la carrera en la que los aceptaron o en la que estaba de moda.

No hay nada de qué preocuparse, puesto que nunca es tarde para empezar a hacer lo que realmente nos apasiona. Claro que habrá obstáculos en el camino, y debes esperarlos, pero eso no significa que no puedas encontrar tu verdadera vocación en la vida y sentirte completamente realizado con tu trabajo. Te propongo estos cinco consejos para encontrar la profesión perfecta para ti.

Piensa en lo que realmente te emociona y te energiza: Este es el primer paso, y uno muy evidente, pero a veces ni siquiera tomamos el tiempo para pensar en lo que nos gusta. ¿Hay algún trabajo que realmente te apasione? ¿Lo disfrutas tanto que lo harías aunque no te pagaran? Aunque la pasión no es el único requisito para ser exitoso en una carrera, sí es esencial.

Ten presente las aptitudes que tienes: Tal vez no sientes emoción por ninguna carrera, o te apasionas por tantas que no sabes cuál escoger. En ese punto es necesario que te detengas, reflexiones sobre tu personalidad y las habilidades que tienes. Si no estás segura, puedes tomar una infinidad de evaluaciones vocacionales que hay disponibles en internet, o con psicólogos especializados para detectar tus principales aptitudes y fortalezas.

Prueba a hacer una pasantía: Si no tienes apremios económicos por el momento, hacer una pasantía en el área de tu interés es una gran oportunidad para conocer la profesión por dentro y poder determinar si realmente es lo que quieres hacer. Recuerda que muchas veces podemos tener una percepción equivocada de una profesión cuando la vemos desde afuera.

Explora la posibilidad de carreras poco convencionales: Están las tradicionales (médico, abogado, ingeniero, maestro, etc.), que son importantes, pero en las que ya podría haber incluso un superávit de oferta. Estudia la posibilidad de otras carreras nuevas, que tengan alta demanda en el mercado laboral, y puede que encuentres tu verdadera vocación. ¿Tienes talento para la cocina? ¿Qué tal la posibilidad de convertirte en chef?

Indaga con otras personas: Sería particularmente bueno que encontraras una especie de mentor o asesor con mucha experiencia, y que te conozca en lo personal, para que te guíe en ese camino. Igualmente, pregunta, entrevista, indaga y mantén siempre tu mente abierta. La decisión siempre será tuya, pero te vendrán bien los consejos de otras personas.

