Fallece padre de Javier Ceriani y le envía un mensaje del más allá

No podrás evitar llorar con la historia y el video

El padre de Javier Ceriani falleció el primer día del año a los 90 años, y de su mano, en su natal Argentina. En medio de la tristeza y las lágrimas, el actor y presentador recibió un mensaje del más allá de sus padres que lo dejó en shock y en exclusiva nos lo comparte.

La sobrina nieta de su padres, Mariamar Kott estudió cine y decidió hacer un corto sobre la historia de amor de Efeva y Pololo Ceriani porque siempre le llamó la atención el amor que se tenían.

Esta filmación se realizó en el 2009, unos días antes del fallecimiento de la madre del actor y presentador, pero fue recién el día que enterró a su padre, el 2 de enero del 2017, que apareció el video.

“Para mí fue un shock porque este corto lo descubrimos con mi hermana, Gladys, el día que lo enterramos a mi papá, y fue fuerte, porque fue el día que ellos volvieron a estar juntos en el cielo, y nos llenó de emoción”, nos dice en exclusiva Ceriani, quien aún no sale de su asombro.

Pero lo que más llama la atención es que el mensaje de amor de pareja del video, era algo que sus papás siempre le pedían a Ceriani, que creyera en el amor y formara su familia.

“Para mí hay un mensaje muy claro, a pesar de tener una familia que siempre se quisieron, nunca creí en el amor, ni en que dos almas se pudieran amar eternamente, y creo que esto me los mandaron ellos para mí desde el cielo el día de hoy, donde me están diciendo que crea en el amor, que viva un gran amor aunque duela, aunque cueste lágrimas, aunque haya que pagar un precio, que me atreva a vivir un gran amor de una vez por todo… Que el amor existe, que es verdadero, y sobre todas las cosas que también existen las almas gemelas”, explica emocionado Javier.

Además para el presentador de ‘Ceriani’, este no es un mensaje solo para él sino para todo aquel, como él, que no se anima o no cree en el amor.

“Estoy convencido que este es un gran mensaje para todos los que aun no tiene un compañero o compañera de toda la vida, que uno lo tiene que encontrar y prepararse, estar dispuesta a ser esa persona para esa otra alma que vienen a viajar juntos en esta vida… Mi mamá siempre me decía que soñaba que yo viviera una historia de Hollywood, y creo que la vivió ella con mi papá”, dice y agrega.

“Lo que veo en el video es que mi madre es una gran actriz, y mi papá un personaje y ese soy yo: un actor y un personaje, puro y exclusivamente hijo de ellos”.

MIRA AQUÍ EL VIDEO DE EFEVA Y POLOLO CERIANI: