Agenda: Los eventos de Los Angeles que no te puedes perder

Museo gratis

El Pasadena Art Museum (490 E. Union St., Pasadena) abre sus puertas y tiene entrada libre todos los primeros viernes de cada mes. Actualmente están en exhibición “In the Land of Sunshine: Imaging the California Coast Culture” y de Lloyd Hamrol y Joan Perlman, “A Sky in the Palm of a Hand”. Abierto de 12 a 5 p.m. Informes http://www.pmcaonline.org y (626) 568-3665.

Sábado 7

Cine japonés

La cinta animada “Akira”, que se presenta en el Egyptian Theatre (6712 Hollywood Blvd., Los Angeles), es la historia de un postapocalíptico Tokio, que está plagado de violentas pandillas de motociclistas y revolucionarios antigubernamentales. Entonces Kaneda debe detener a su amigo de toda la vida, Tetsuo, cuyos poderes psíquicos sin control pueden destruir la ciudad. Entrada $8. 7:30 p.m. Informes www.americancinemathequecalendar.com y (323) 461-2020.

Día de metaleros

Show Your Scars presenta “Día de los metales”, un concierto que celebra el metal underground, el punk, el post-doom y otros ritmos pesados, en The Regent Theatre (448 S Main St., Los Angeles). Con la presentación de Brujería, Repulsión, The Casualties Exhumed, Ides of Gemini, Nausea, Los Angeles Pinata y muchos más. Para todas las edades. 3 p.m. Entrada de $25 a $60. Informes www.theregenttheater.com y (323) 284-5727.



Artistas de ‘Rogue One’ en Nucleus Los artistas del reciente filme “Rogue One”, de la saga de Star Wars, visitarán la Gallery Nucleus (210 E. Main St., Alhambra) para compatir sus historias sobre el detrás de cámaras y para mostrar el desarrollo de su trabajo en la cinta. Los artistas también contestarán preguntas y y firmarán copias del libro, “The Art of Rogue One”. Asistirán Josh Kushins, Kinman Chan, David Hobbins, Khang Le y otros más. El evento es de 2 a 5 p.m. Boletos de $5 a $20. Más informes www.gallerynucleus.com y (626) 458-7482.