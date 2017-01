El acento de Diego Luna en “Rogue One” conmovió a migrante mexicano

El actor compartió una historia sobre lo significativo que pueden ser las decisiones de casting para el auditorio

Diego Luna, quien interpreta al Capitán Cassian Andor en Rogue One: Una Historia de Star Wars, compartió una historia sobre lo significativo que pueden ser las decisiones de casting para el auditorio.

“¡Me conmovió mucho leer esto!“, escribió el actor en Twitter al adjuntar un mensaje de un usuario de Tumblr llamado riveralwaysknew:

“Hoy llevé a mi padre a ver Rogue One. Tenía tiempo de querer hacerlo. Quería que mi padre mexicano, con su marcado acento mexicano, experimentara cómo era ver a un héroe en una película superexitosa hablar como él habla.

“Y aunque no estaba seguro si iba a hacer eco en él, comoquiera lo llevé. Cuando el personaje de Diego Luna apareció en pantalla y empezó a habar, mi padre me dio un codazo y dijo: ‘habla con mucho acento’. ‘Sí’, le contesté. Cuando terminó la película e íbamos caminando al auto, se volvió hacia mí y me dijo: ‘¿te diste cuenta que tenía un acento muy marcado?’. Y le dije: “Sí, papá, como tú”.

“Entonces papá me preguntó si la película había hecho mucho dinero. Le dije que era la segunda película más taquillera del 2016, pese al hecho de que sólo se exhibió 18 días en el 2016, antes de que entrara el año nuevo. Entonces me preguntó que si a la gente le había gustado la película, y le dije que tenía una inmensa cantidad de fans en línea y las reseñas habían sido fabulosas.

“Luego me preguntó por qué Diego Luna no había cambiado su acento, y le contesté que Diego ha hablado abiertamente de mantener su acento y lo orgulloso que está de él. Y mi papá se quedó pensativo un rato y luego dijo: “Y era uno de los personajes principales’. ‘Así es’, le dije.

“Y mi papá estaba tan feliz. En el camino a casa me empezó a hablar de otros actores mexicanos que cree deberían salir en películas en Estados Unidos.

“Es importante ser representado”.

#star wars #Rogue One #diego luna #Esto significó tanto para mí #Sé que significó mucho para él #la gente ha criticado su acento tantas veces #y creo que esto realmente ha cambiado su perspectiva de ello #y yo estoy llorando #yo estaba tratando de ser como ‘sí papá, buena onda’ pero por dentro estaba ‘no pierdas la compostura’ #porque él ESTABA TAN FELIZ.