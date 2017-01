Fotos: J Balvin y todos sus radicales cambios de look

¡Mira todos los cambios que ha sufrido el reguetonero!

Negro, rubio, rosa, castaño y verde son algunos de los tonos con los que el cantante reggaetonero J Balvin ha teñido su cabello, cambios de look que han generado división entre sus seguidores, algunos a favor de sus polémicos cambios, y otros en contra, quienes le piden al cantante deje su cabello al natural.

El cabello castaño oscuro era uno de los looks más normales en el artista, quien en ese entonces aún no causaba impacto por sus diversos looks.

El color negro le va mejor al intérprete de “Bobo”, uno de sus looks más aceptados entre sus seguidores, al menos así lo manifestaron en redes sociales.

Con este look rosado, J Balvin causó gran revuelo entre sus seguidores y medios de comunicación. Algunos de sus fans pensaban que era una broma, pero no, J. Balvin ¡se atrevió!

Y como el tono no le bastó, decidió darle un poco de volumen a su cabello, al mero estilo de Amanda Miguel, pero… se le pasó la mano. Incluso algunos cibernautas lo llegaron a comparar con el clásico muñequito “Troll”.

Un tono rubio fue otro de los cambios del reggaetonero. Sin duda, menos polémico que el color rosa.

Y finalmente, el exitoso artista, ya acostumbrado al ojo del huracán, decidió dar un giro de 180 grados, al teñirse el cabello con varios colores. Una mezcla de rubio, verde y azul fueron suficientes para que J Balvin nuevamente creara polémica entre sus fans.

Pero esta vez el cantante se les adelantó y él mismo se burló de él, al mostrar un video en su perfil de Instagram diciendo: “No les ha pasado que encuentran su alma gemela”, mientras mostraba su cabello pintado y lo comparaba con las fibras de una escoba. Horas después, se puso a Sullivan en la cabeza.

Con esto J. Balvin deja más que claro que no le importa lo que digan de él, así que seguramente seguiremos viendo diversos cambios en el cantante.