Ed Sheeran se despide de su teléfono móvil

Entre sus resoluciones para el 2017 está "desconectarse" de la vida virtual

El cantante Ed Sheeran no solo vuelve a estar de actualidad tras anunciar el inminente lanzamiento de su tercer trabajo discográfico, titulado ‘÷’, y después de agasajar a todos sus fans publicando por sorpresa los dos primeros sencillos de presentación del álbum, ‘Castle on the Hill’ y ‘Shape of You’, sino también por haber tomado recientemente la decisión de librarse de su teléfono móvil para poder prestar más atención a lo que acontece a su alrededor.

“Literalmente a día de hoy no tengo teléfono móvil. Mi único contacto con la tecnología reside en enviar correos electrónicos con un iPad. Soy una persona que se engancha con facilidad a las cosas y durante un tiempo estaba como pegado al teléfono, hasta el punto de haber dejado de tener conversaciones reales”, reveló en una entrevista a la emisora BBC Radio 1 antes de explicar que su desconexión telefónica se extiende también a su presencia virtual.

“Por eso mi propósito de Año Nuevo ha sido el de abandonar las redes sociales, y el primer paso para lograrlo implicaba desprenderme de mi teléfono móvil. Durante unos días, estuve comprobando mi perfil de Twitter en el iPad, pero ahora ni siquiera hago esto y la verdad es que me siento fenomenal”, indicó el artista británico.

Pero lo cierto es que el cantautor ha tenido que matizar que su desaparición de las plataformas virtuales no será definitiva, aunque su uso vaya a limitarse ahora a una frecuencia de “dos veces por semana” y a interactuar con sus seguidores sobre temas estrictamente vinculados a su nuevo proyecto musical.

“No, no me iré del todo. Seguiré en las redes sociales, pero voy a hacer todo lo posible para que no me absorban. Apareceré una o dos veces por semana para enviar algunos tuits o para hacer algo en Snapchat”, manifestó.