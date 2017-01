Senadores mexicanos y estadounidenses proponen alternativas para los Dreamers y sus familias

Ana García es una de miles de “Dreamers” que teme que la amenaza del presidente electo Donald J. Trump de una posible deportación masiva se cumpla y esto la ha llevado a buscar alternativas para ella y su familia.

La joven de 27 años de edad emigró de Zacatecas, México junto a sus padres cuando ella tenía un año de edad. Desde pequeña García se ha esforzado para sobresalir en un país al cual considera su hogar pero que no le pertenece. A los 21 años obtuvo su licenciatura y a los 25 ya se había graduado con una maestría en Ciencias Políticas de Cal State Fullerton.

El viernes por la tarde García participó junto a un grupo de “Dreamers” en una conversación en la que senadores mexicanos presentaron una propuesta para abrirles las puertas en México. La reunión se llevó a cabo en la universidad Loyola Law School en el centro de Los Ángeles donde participaron alrededor de 50 jóvenes y algunos padres de familia.

Aunque los senadores saben que la primera opción de muchos inmigrantes en Estados Unidos —principalmente los Dreamers— no es regresar a su país de origen, ellos quieren proveer alternativas en ambos países.

Poco antes de reunirse con los Dreamers los tres senadores representando a los estados de Oaxaca, Guerrero y Jalisco se reunieron con senadores californianos en el centro de Los Ángeles. Uno de los muchos temas que se tocaron fue el de crear una legislación que permita que los Dreamers que vuelvan a México—voluntariamente o a la fuerza—puedan utilizar sus títulos universitarios.

“Primero queremos una protección y una red que proteja sus derechos aquí [en EE.UU.] entendiendo que ellos no se quieren regresar. Pero el segundo es en un caso especifico que los jóvenes que hoy sus estudios no son revalidados [en México] sean revalidados [siendo] legales y legítimos”, dijo Armando Ríos Piter, senador del estado de Guerrero . “Actualmente no se permiten, pero tenemos que regresar, hablar con la secretaria de educación pública y con las distintas universidades para garantizar que esos estudios sean valorados en toda la dimensión que tienen”, aseveró.

García dijo que esta es una propuesta muy importante debido a la “amenaza de deportación” de Trump. “Y si llegara a ocurrir que nos deportaran queremos usar [nuestros títulos] en México también.”, añadió.

¿Qué pasará con los padres indocumentados?

La preocupación de Dreamers como Jorge Jaime, de 28 años, no solo es por su futuro, pero por el de sus padres. “Lo que más me preocupa son mis padres que no tienen nada [de estatus legal] y ojala que haya algo para ellos”, dijo Jaime cuya familia es de estatus mixto. Sus padres son indocumentados, él tiene DACA y sus dos hermanos menores son ciudadanos estadounidenses.

Pese a que sus padres tienen la idea de regresar a México cuando sean ancianos ellos necesitan más tiempo para poder ahorrar dinero, dijo Jaime.

“Ellos necesitan construir su casa y juntar más dinero y ahorita con lo que esta pasando en México del gasolinazo la situación es horrible” para regresar, aseveró.

“Y yo les digo ahorita que estamos aquí hay que luchar e intentar sobresalir”, añadió.

El senador por el estado de Oaxaca Benjamín Robles Montoya dijo que lo primordial es sumarse a la lucha de la comunidad inmigrante para que sus derechos sean respetados.

“Hay muchos que ya han construido una vida entera en este país”, explicó el senador. “Pero ante el discurso de odio del presidente de los Estados Unidos hay el temor de que sus derechos sean violentados”, añadió aseverando que es cuando los connacionales mexicanos deben estar preparados con un plan.

El senador de California Tony Mendoza dijo que la conversación con los tres senadores en especifico es muy importante porque un gran número de inmigrantes provienen de esos estados. “Los inmigrantes no solo están sufriendo acá pero también están sufriendo allá si ya no pueden ayudar a sus familias”, dijo Mendoza. “Queremos hallar una solución para las familias que fueron deportadas y sus hijos que nacieron aquí que no están teniendo las oportunidades aptas porque están como inmigrantes. También queremos opciones para quienes enfrentan una posible deportación”, dijo el senador.

Pese a que no se dieron resultados concretos puesto que esta es la primera de muchas conversaciones los senadores mexicanos dijeron que la conversación con sus homólogos estadounidenses y con los Dreamers debe tener seguimiento.

Tienen planeado una reunión en aproximadamente un mes para actualizar su plan.