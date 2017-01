Agenda: Todos los eventos en la ciudad que no te puedes perder

Jueves 12

‘Toruk’ llega a The Forum

El espectáculo “Toruk”, del Cirque du Soleil, y basado en la exitosa cinta,”Avatar”, de James Cameron, llega a California como parte de una gira que recorrerá arenas alrededor del mundo. The Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood,) será su segunda parada en el sur de California; las funciones terminan el 15 de enero, con presentaciones en varios horarios. Hoy la función es a las 7:30 p.m. Boletos de $30 a $145. Informes www.cirquedusoleil.com/toruk.

Viaje con Legos

El lunes es el último día para que lleves a tu familia a “Lego Travel Adventure” en el Discovery Cube Los Angeles (11800 Foothill Blvd., Los Angeles). Puedes crear todo tipo de vehículos para viajar por tierra, aire o agua a donde tú quieras. Para ir a lugares inexplorados tienes que pensar creativa mente y construir las naves que te van a llevar a cualquier sitio que te imagines. Todos los días de 10 a.m., a 5 p.m. Boletos de $12.95 a $17.95. Informes www.discoverycube.org.

Laika en Universal Studios

La exhibición “From Coraline to Kubo: A Magical Laika Experience” regresa por demanda popular a Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles), donde causó sensación hace unos meses cuando se estrenó “Kubo and the Two Strings”. Los seguidores de los estudios de animación Laika podrán ver a todos los entrañables personajes de estos filmes. Termina el domingo. Con el boleto de entrada al parque se puede ver la exposición; de $93 a $110. Informes http://www.universalstudioshollywood.com.

Sábado 14

Monstruos motorizados

Para ver a Ice Cream, Grave Digger, Monster Energy, Max-D, Time Flys y otros tantos vehículos de llantas monumentales que hacen increíbles hazañas, tienes que asistir a Monster Jam, que llega al Angel Stadium (2000 E. Gene Autry Way, Anaheim) por un solo día. Show a las 6:30 p.m. Para todas las edades. Boletos de $15 a $75. Informes www.monsterjam.com.

Jon Klassen en Nucleus

Jon Klassen, ilustrador, diseñador y artista conceptual, trae a la galería Nucleus (210 E. Main St., Alhambra) su muestra “We Found a Hat”, y además firmará copias de su nuevo libro del mismo nombre. El artista también leerá sus textos y se regalarán sombreros (mientras duren las existencias). La exhibición termina el 29 de enero. Se ofrecerán refrigerios gratis. Entrada libre. Para todas las edades. De 6 a 9 p.m. Informes www.gallerynucleus.com y (626) 458-7482.

Union Station en español

¿Cuántas veces has entrado a la Union Station (800 N. Alameda St., Los Angeles) y cuántas veces has descubierto cosas nuevas? Pues ahora es el momento de explorar más a fondo esta joya del centro angelino en un tour que dirigen expertos en el tema y que se ofrecerá en español. El paseo incluye pláticas sobre el arte y la arquitectura de este recinto, así como exploración de espacios usualmente sin acceso al público. Gratis. De 10:30 a.m., a 12:30 p.m. Informes www.metro.net.

Planetas y música clásica

¿Qué tienen que ver los planetas con la música clásica? Mucho, según la Los Angeles Philharmonic, que ofrecerá un concierto en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) en el que pondrá al descubierto los paralelismos entre la ciencia y la música. El recorrido incluye un viaje por el sistema solar en la manera en que Gustav Holst imaginó musicalmente los planetas. 11 a.m. Boletos de $22 a $26. Informes www.laphil.com.