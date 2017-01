Arranca el servicio 911 en todo México ¡y nadie sabe!

Analistas critican la falta de una campaña efectiva informativa al respecto

CIUDAD DE MÉXICO – A partir de hoy, en todo el País estará activo el número de emergencias 911, ya que se integraran las 16 entidades que faltaban, incluyendo Jalisco y Ciudad de México.

Sin embargo, su activación se hará en medio de la desinformación de la ciudadanía, ya que faltó una campaña efectiva informativa al respecto, criticaron analistas.

Aseguraron que esta campaña correspondía al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob) y que es el encargado de coordinar con las entidades federativas las acciones necesarias para operar en todo el País el 911.

A partir de hoy cambia el número de emergencia del 066 al 911 pic.twitter.com/PXuGCL0Yes — Protección Civil SLP (@PC_SLP) January 9, 2017

Para Irene Levy, presidenta de Observatel, no ha habido difusión, por lo menos en la Ciudad de México, para informar del cambio del número 066 a 911.

“Sí se necesita más difusión de lo que implica esto, y lo importante es saber cómo va a funcionar. En efecto, creo que seria importante que nos plantearan de manera muy transparente como va a funcionar y que tenga mayor difusión; me parece que las autoridades deben estar bien alineadas para dar una sola información para todos, yo no he escuchado nada del 911”, criticó.

Añadió que además será importante que las autoridades hagan transparente los reportes de cómo ha funcionado el 911 en los otros 16 estados donde inició su operación en octubre de 2016 para evitar que se repitan los mismos errores.

Abel Hibert, ex comisionado de la extinta Cofetel, ejemplificó el caso de Monterrey, en donde inició el nuevo número y se ha informado poco a la ciudadanía sobre su funcionamiento.

Aseveró que incluso hay organizaciones vecinales que siguen utilizando el 066 para comunicarse con la policía.