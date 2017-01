Los JJOO podrían traer hasta $11,200 millones a Los Ángeles

El impacto de los Juegos Olímpicos en la economía local sería muy beneficioso, asegura el comité que gestiona la candidatura de la ciudad

Un reporte elaborado por la Universidad de California en Riverside (UCR) y la firma de investigación económica Beacon Economics predice que ser la sede de la edición de verano de 2024 de los Juegos Olímpicos reportaría beneficios millonarios a Los Ángeles, estimados en los $11.2 millardos.

Los beneficios a nivel nacional, anticipan, alcanzarían los $18,300.

El informe fue encargado por LA 2024, el comité privado que promueve la candidatura angelina, y será incluido en la presentación que se entregará al Comité Olímpico el 3 de febrero.

Christopher Thornberg, cofundador de Beacon Economics y director de la School of Business Center for Economic Forecasting and Development en UCR, afirmó en una declaración que “no cabe duda de que alojar los Juegos es un enorme impulso a la economía local, tanto a corto plazo gracias a la actividad que rodea el propio evento, como a largo plazo visto cómo estos eventos elevan el perfil global de la región”.

El reporte anticipa la creación de más de 79,000 empleos a tiempo completo, así como la recaudación de $167 millones adicionales por medio de impuestos. También calcula que se conseguirán cerca de $7,000 millones mediante gastos adicionales directos y unos $5 millardos con el aumento salarial de los trabajadores.

Hay que tener en cuenta que este tipo de informes, que son parte del proceso de solicitud para convertirse en sede y encargados por las propias organizaciones que promueven la candidatura, suelen ser desmesuradamente optimistas.

Sin embargo, Thornberg también afirmó que “dado que Los Ángeles ya tiene muchos de los elementos necesarios para una experiencia olímpica satisfactoria, los beneficios serán mucho mayores de lo que serían para otras ciudades que sean sede por primera vez“.

Algunas de las ciudades que alojaron los Juegos sufrieron deudas por valor de miles de millones de dólares, en gran parte debido al alto costo de la construcción de las instalaciones públicas y deportivas. Gran parte de la campaña de Los Ángeles se basa en su intención de reducir dichos costos mediante la reutilización de estadios y canchas ya existentes, así como del campus de UCLA para alojar la villa olímpica y del de USC para situar la central de medios.

En diciembre de 2016, LA 2024 hizo público su presupuesto previsto para costear los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, estimado en $5.3 billones y que el comité aseguró que sería cubierto solo con los ingresos por la venta de derechos de emisión, tíckets y patrocinios privados. Esta aproximación parte de la base de que no será necesaria la construcción de nuevas instalaciones.

“En 1984, Los Ángeles demostró al mundo que unos Juegos Olímpicos gestionados responsablemente podían sumar miles de millones de dólares a la economía local y traer progresos que se sintieran durante décadas – y estamos listos para hacerlo de nuevo en el 2024″, afirmó el alcalde de la ciudad Eric Garceti.

Los Ángeles compite contra París y Budapest por ser la próxima sede olímpica, depués de que Roma retirara su candidatura en octubre. El Comité emitirá su decisión final el próximo septiembre.