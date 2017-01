¿Estás pagando algún karma con la pareja que tienes?

Toda acción genera una reacción, eso es el karma. Y quizá por eso mereces la relación que tienes

El karma es una Ley Universal así como la ley de Gravedad. El karma simplemente es el cúmulo de respuestas que recibes con base en tus acciones, pensamientos y palabras. Toda acción tiene un efecto. Si actúas, piensas y hablas positivamente eso es lo que obtendrás y viceversa.

Una relación kármica quiere decir que una persona, lugar o circunstancia ha venido a tu vida para enseñarte algo, para que de esta manera aprendas algo que no has logrado aprender. Esto no necesariamente tiene qué ver con otras vidas ni con la reencarnación, ya que eso es asunto de cada quien por tener una connotación religiosa.

El karma se puede vivir en la misma vida. ¿Acaso no has enviado algún pensamiento negativo al Universo y, como consecuencia, te has tropezado, pinchado un dedo, se te ha quedado el carro, o algo por el estilo? Eso es karma.

A veces ni te das cuenta pero todo el tiempo estás recibiendo respuestas kármicas con base en todo lo que realizas. Incluso las bendiciones son parte del proceso kármico. Aquello que haces desde el amor y la bondad regresa a ti en lo que es bueno para ti.

Por alguna razón se tiende a enfocar en el karma negativo pero mucho de lo que vivimos tiene que ver con el karma positivo. Si estás muy feliz con alguien, es tu persona ideal y estás plenamente enamorado/a eso lo has conseguido por tu karma.

Ahora, ¿cómo te das cuenta que estás viviendo algún karma negativo en una relación de pareja, por ejemplo? Lo primero es que vuelves a vivir lo mismo con diferentes parejas pero en esencia es el mismo tema.

Siempre es lo mismo que no funciona. Por eso, para identificar el karma negativo en tu pareja hay que saber cuáles son tus patrones psicológicos en las relaciones amorosas. ¿Qué tipo de persona buscas, que tipo de persona atraes y por qué?

Signos de que estás viviendo una relación kármica negativa de pareja

• Por más que intentas alejarte o dejar a esta persona, no lo logras.

• Estás en la espera de una persona pero ella no te hace caso.

• La persona te está utilizando para su beneficio pero no aporta a tu vida.

• Aunque no seas ni hayas sido pareja de una persona, esa persona siempre reaparece en tu vida.

• Cuando hay algún tipo de violencia emocional, física o sexual en la relación.

• Te sientes estancado en una relación

¿Y cómo se soluciona el karma negativo en una relación de pareja?

• Entendiendo el karma a través de una carta astral combinada con la de esa persona. Una sinastría astrológica.

• A través de un proceso de hipnosis o regresión (la regresión se hace a esta misma vida o a otras vidas si es que crees en ellas)

• Haciendo un proceso psicológico para romper patrones y obtener fortalezas para poder moverte y salir del estancamiento.

• Visualizándote todos los días lejos de esa persona. O transmutando/cambiando la dificultad específica que tienes con esa persona.

• Practicando la oración del Ho’Oponopono en donde mentalmente le dices a la persona: “Lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias” cada vez que te topes con ela físicamente o mentalmente.

• Utiliza la energía amorosa para transmutar. Aunque te cueste trabajo, envía amor.

• Proyecta tu energía en las otras áreas de tu vida. No solo te enfoques en la pareja.

• Lleva contigo un pedazo de resina de ámbar pues es la piedra que atrae el amor verdadero.

Combinando todas estas herramientas puedes lograr salir de una relación kármica negativa de pareja y así estar más cerca de la relación amorosa que es genuinamente buena para ti.

– Doctora Veroshk Williams