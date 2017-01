Filman en video un raro disco de hielo en un río en Michigan

El video del círculo de hielo girando en la corriente del río Snoqualmie cerca de Seattle fue compartido en Vimeo por Kaylyn Messer

Un círculo del hielo en la cala de Esopus cerca de Kingston, Nueva York.

Foto: Juliancolton (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons / Juliancolton (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons