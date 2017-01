La Junta de Supervisores aprueba la creación de una oficina de asuntos migratorios

La medida causa enfrentamientos entre grupos pro y anti inmigrantes

Poco antes de presentarse una moción en la Junta de Supervisores el martes para pedir una oficina de asuntos migratorios que favorezca a inmigrantes indocumentados del condado de Los Ángeles, grupos pro y anti inmigrantes se enfrentaron cara a cara.

“Estamos aquí porque estamos hartos de todos los ilegales en nuestro país que no están legalmente aquí y que están recibiendo beneficios pero no deberían”, dijo Raúl Rodríguez Jr. del grupo America First Latinos.

“[Los supervisores] deben estar ayudando a los veteranos de guerra, a los desamparados y a los niños en hogares de crianza”, añadió el hombre de origen latino pero quien se considera “americano” primero.

“Vemos que los supervisores están buscando la manera de crear más dinero para los ilegales inmigrantes y no es correcto”, dijo Shirley Husar activista anti inmigrante con Urban Game Changers. “Hay muchas otras personas que lo necesitan como los [afroamericanos] que están en las calles y no se les da prioridad”, explicó.

Los protestantes demostraban su molestia con la junta de supervisores quienes el mes pasado aprobaron tres millones de dólares para L.A. Justice Fund. El fondo creado por el condado y ciudad de Los Ángeles con organizaciones filantrópicas esperan proveer en conjunto 10 millones de dólares para apoyo legal a inmigrantes indocumentados que están encarcelados “injustamente”.

Las supervisoras Hilda Solís y Sheila Kuehl pidieron el martes que se establezca una oficina de asuntos para inmigrantes y quieren asegurarse que la policía no trabaje con la oficina de inmigración para identificar a indocumentados.

La activista María Elena Durazo quien protestaba afuera con el grupo pro inmigrante dijo que el odio contra los inmigrantes es el resultado de la campaña que llevó a cabo el presidente electo Donald J. Trump. “Él ha hecho que estas personas anti inmigrantes se sientan más fuertes y con más poder”, señaló la activista quien poco después ofreció su apoyo público ante la Junta de Supervisores.

La promesa del sheriff

Durante la primera reunión del 2017 los supervisores escucharon por horas los informes de las oficinas de educación, salud y del sheriff para saber de que manera intentan proteger los datos e identidades de inmigrantes indocumentados del condado.

Jim McDonnell dijo que cuando fue juramentado como sheriff del condado de Los Ángeles él se comprometió a proteger a toda la comunidad sin importar su estatus legal. Sin embargo, las conversaciones en torno a la inmigración y la aplicación de la ley a menudo son erróneas.

“La realidad es que el condado de Los Ángeles es uno de los condados más diversos de la nación. Tenemos más de 10 millones de residentes”, dijo McDonnell advirtiendo que trabajar mano a mano con las autoridades es beneficioso para las comunidades.

“Queremos aclarar algo a las comunidades, mis oficiales no iniciarán ninguna actividad policiaca ni arrestarán a nadie basado solamente en su estatus migratorio. Es nuestra promesa, esta escrita en la norma de nuestro departamento y es la ley”, dijo McDonnell.

En materia de educación representantes dijeron que todos los niños tienen derecho a la educación sin importar su estatus legal. En el tema de salud el Dr. Mark Ghaly, subdirector del departamento de salud, dijo que en los centros médicos no se mantiene ninguna información acerca del estatus legal de las personas.

El resultado

Había más de una centena de personas enlistadas para hablar, pero después de repetidas interrupciones el supervisor Mark Ridley-Thomas, encargado de facilitar la reunión, la cambió a una sesión a puertas cerradas.

La decisión final se dio con un voto de 4-1 para establecer la oficina de asuntos para inmigrantes. La supervisora Kathryn Barger fue el voto disidente.

El voto final es un paso adelante pero el llamado para que no haya colaboración entre el sheriff y las oficinas de ICE continúan, dijo el activista Carlos Amador. “No queremos que exista esta colaboración porque de esta forma comienzan los procesos de deportación”, añadió.

El aporte de los inmigrantes

Estadísticas demuestran que hay alrededor de 814,000 inmigrantes indocumentados en el condado de Los Ángeles. Su contribución económica es de 300 mil millones en la región, equivalente al 40% del ingreso bruto.

“Queremos que las personas que no tengan estatus [legal] obtengan ayuda aquí”, dijo la supervisora Solís. “Es muy importante que el público sepa que los servicios que estamos proponiendo son muy importantes… No estamos reinventando la rueda, la estamos mejorando”.

Abogados con el Public Counsel explicaron que en California existe alrededor de un 68% de indocumentados encarcelados sin representación legal. Los indocumentados que obtienen una representación legal son cinco veces más exitosos en ganar su caso.