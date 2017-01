Las autoridades compensan a 350,000 víctimas de Herbalife

Los reembolsos suman $200 millones y son parte del acuerdo al que llegó la FTC con la empresa en julio de 2016

La Comisión Federal de Comercio ha empezado a mandar cheques a 350,000 personas que perdieron dinero con el negocio de ventas multinivel de Herbalife, la multinacional de productos dietéticos y de nutrición. Es algo que se estableció en el acuerdo al que llegó la empresa con las autoridades en julio del año pasado y que además obligó a la empresa a hacer importantes modificaciones en sus prácticas de negocios.

Herbalife acordó compensar parcialmente las pérdidas de vendedores y dedicará $200 millones a ello. Es algo que convierte a esta acción de protección a los consumidore en una de las mayores distribuciones que ha hecho esta Comisión Federal. La mayor parte de los cheques, que intentan compensar parcialmente las pérdidas, serán por cantidades que fluctúan entre los $100 y $500 aunque algunos verán cantidades mayores. Según el comunicado de la FTC, uno de ellos excede los $9,000 y el monto está determinado por los informes de la propia empresa sobre quienes tenían un negocio de ventas de productos de nutrición entre 2009 y 2015 y pagó más de $1,000 a la empresa.

“Estamos satisfechos al anunciar que cientos de miles de trabajadores consumidores victimizados por las afirmaciones engañosas con respecto a las ganancias hechas por Herbalife recibirán dinero”, dijo Jessica Rich, directora de la oficina de protección al consumidor de la FTC. “Unido a los cambios que la compañía hará a su estructura de negocios, esto es una victoria para los consumidores”, explicaba. Una buena parte de los distribuidores de Herbalife son latinos.

Herbalife ha estado en el centro del huracán desde que en 2012 el inversionista Bill Ackman atacara a la empresa acusandola de ser un esquema piramidal y apostando por su caída en bolsa. La empresa ha resistido el embate en buena medida por las recompras de acciones que ha hecho con su propio dinero y el apoyo que le ha dado otro inversionista multimillonario, Carl Icahn, quien el pasado mes fue nombrado asesor especial del presidente electo Donald Trump para cuestiones de regulación.

Durante el tercer trimestre la empresa registró caídas en Bolsa sobre todo tras anunciar sus resultados de negocios y la salida de su presidente, Michael Johnson.

Además de informar sobre los cheques, la FTC quiso recordar a empresarios y consumidores que hay reglas ineludibles en las ventas multinivel y por eso se han establecido acciones contra Herbalife y Vemma. Ambas han sido obligadas por esta comisión a cambiar su modelo de hacer negocios.

Reglas para todos

A los dueños de las empresas multinivel se recuerda desde la comisión que hacer afirmaciones sin base o evidencia sobre beneficios viola las leyes. En este sentido se hace hincapié en que los anuncios no pueden mostrar ejemplos de ganancias que inducen al error. “Algunas empresas de multinivel usan limos y ejemplos de estilos de vida de lujo como cebo para conseguir consumidores pero estas promesas no son del todo verdad. Otras empresas usan una táctica más sutíl hablando a los consumidores de su deseo de ser su propio jefe, pasar más tiempo con sus hijos o asegurar el futuro financiero de su familia”.

La FTC recuerda que muy pocos vendedores multinivel ganan mucho más que un suplemento a sus ingresos por eso no se pueden hacer afirmaciones que no reflejan la realidad de lo que se gana.

Adicionalmente se recuerda que hay que asegurarse de que los distribuidores no vayan contando lo mucho que se gana cuando no es verdad y que las ventas sean reales a clientes reales no miembros del equipo multinivel. Los incentivos tienen que ser a las ventas y no al reclutamiento de nuevos distribuidores.

Al hilo de este recordatorio del pacto con Herbalife, las autoridades federales también advierten a quien tenga pensado entrar en una empresa de venta multinivel que se informe bien y se haga preguntas como si se ve vendiendo productos a amigos y familiares, si la gente comprará como favor o porque le guste, si esos productos son más baratos en otro sitio o se ha considerado lo que cuesta montar la estructura de ventas. “Si le dicen que no se preocupe por las ventas porque se hace dinero reclutando a otros, váyase”, recomiendan.

Cuando reciba el cheque

Deposite o cóbrelo antes del 10 de marzo. Se mandaron ayer por lo que tardarán como mucho 10 días en llegar. La FTC recuerda que nunca requiere que nadie pague dinero o de informaciones de cuentas para cobrar un reembolso. Si tiene alguna pregunta sobre el cobro contacte el administrador de reembolsos de la FTC, Analytics Consultings, en el 855-561-1178