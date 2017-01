Los Ángeles, finalista para acoger el museo de George Lucas

El cineasta se debate entre esta ciudad y San Francisco, y pronto anunciará su decisión

El a un tiempo polémico y esperado Lucas Museum of Narrative Art, el proyecto filantrópico del célebre director de cine George Lucas, se disputa ahora entre dos posibles localizaciones: San Francisco y Los Ángeles.

Después de una accidentada búsqueda del emplazamiento ideal que llevó a Lucas a enfrentarse a varias asociaciones comunitarias que torpedearon sus esfuerzos en San Francisco (allá por 2010) y Chicago, finalmente el director y su equipo tomaron la inusual decisión de proponer dos proyectos diferentes en sendas ciudades al mismo tiempo, desatando efectivamente una competición entre las urbes.

Lucas ya se ha asegurado el apoyo de los políticos locales tanto en San Francisco como en Los Ángeles, y parece que en esta ocasión otras organizaciones civiles y grupos de presión no se opondrán al proyecto en ninguna de ellas.

Hace ya más de una década que Lucas anunció su decisión de invertir parte de su extensa fortuna en la construcción de un museo que albergara su colección de arte, compuesta por cerca de 40,000 cuadros, ilustraciones y atrezzo cinematográfico. El anuncio de la sede definitiva llegará a finales de este mes, y este martes el director ya ha iniciado las reuniones con la junta del futuro museo.

Lucas Museum ha compartido los esbozos digitales de los posibles diseños en ambas localizaciones, obra del arquitecto chino Ma Yansong, que también ideó el desestimado proyecto de Chicago. De inspiración futurista, blanco impoluto y formas redondeadas, son bastante parecidos si bien la versión angelina incluye más espacio al aire libre mientras que la de San Francisco contempla ventales más amplios.

El espacio que la ciudad de Los Ángeles ofrece para albergar el museo se trata de una extensión de 7 acres paralela a Vermont Avenue en Exposition Park, que actualmente alberga un par de estacionamientos (el museo incluiría un parking subterráneo con capacidad para 1,800 vehículos, mayor de la que tienen los aparcamientos actuales).

El diseño de Ma está elevado sobre el suelo, por lo que incluye áeas de recreo a la sombra del edificio así como terrazas ajardinadas de acceso público con las que, según defiende el director fundador del museo Don Bacigalupi, se añadiría más espacio verde a Exposition Park, en lugar de quitárselo.

El museo se ubicaría en una vibrante zona cultural y de ocio, cerca del California Science Center, el Museo de Historia Natural del condado de Los Ángeles, el Museo Afroamericano de California y el Los Angeles Memorial Coliseum. Se encontraría también muy cerca del campus de la Universidad de California del Sur, donde Lucas estudió y cuya School of Cinematic Arts ayudó a diseñar y financiar.

La ubicación céntrica del museo lo situaría cerca también de varios institutos y de una parada de la línea Expo de Metro, así como de importantes avenidas por las que también circulan servicios de autobús. El terreno en el que se ubicaría el museo pertenece al ayuntamiento, que lo alquilaría a la institución por solo 20 dólares al año dado que Lucas se ha comprometido con cubrir todos los gastos de manutención, gestión y seguridad del lugar.

Por su parte, San Francisco ha propuesto como localización la conocida como Treasure Island, una isla producto de la acción humana que se construyó con motivo de la World Fair de 1939 y después se utilizó como base naval durante la Segunda Guerra Mundial. Está ubicada en el medio de la Bahía, al este del islote que alberga la conocida prisión de Alcatraz.

Cuando Lucas propuso su museo por primera vez a San Francisco, la ubicación predilecta del director era cerca de Crissy Field en el Presidio, pero su proyecto no convenció a la asociación Presidio Trust que gestiona el parque y que criticó desde el diseño del edificio (que no era obra de Ma, sino de la firma de arquitectura Urban Design Group) hasta su altura, imponiendo una limitación de 45 pies.

La nueva localización ofrecida por la ciudad consiste en un área de 4 acres, que contaría con menos espacios al aire libre en torno al edificio aunque el tamaño y la capacidad del museo serían aproximadamente los mismos que en Los Ángeles. Actualmente en Treasure Island solo se pueden encontrar gaviotas y algunos almacenes o barracones militares abandonados, pero la ciudad planea invertir $6,000 millones en construir apartamentos, hoteles y una parada de ferry con los que revitalizar el lugar.

Un codiciado regalo

La disputa por ser la sede elegida ha generado una cierta rivalidad entre Los Ángeles y San Francisco, con sus principales representantes públicos haciendo alegatos en favor de sus respectivas ciudades y adoptando un discurso ligeramente diferente.

San Francisco defiende su ubicación apoyándose sobre todo en su elitismo: el gestor del proyecto en el ayuntamiento de San Francisco Adam Van De Water resaltó las privilegiadas vistas del skyline con las que contaría el museo, frente a la ubicación de Los Ángeles donde “solo sería un museo en un parque entre otros museos”.

Los Ángeles, por su parte, ha aprovechado la localización céntrica de Exposition Park y su cercanía a otros museos e instituciones educativas para resaltar la aportación que supondría a la comunidad, y el carácter de inspiración sociocultural que podría tener para los más jóvenes. “Un museo no debería estar separado de la gente”, declaró el alcalde Eric Garcetti.

El firme empeño de San Francisco y Los Ángeles por alojar el museo se justifica no solo por la aportación cultural y turística que supondría a la ciudad, sino por la gran rentabilidad económica del proyecto: Lucas y su esposa, la directora de DreamWorks Animation SKG Mellody Hobson, se han comprometido a financiarlo por sí mismos, aportando no solo la colección sino afrontando también los costos de construcción que se estiman en más de $1,000 millones.

El proyecto no costaría nada a los ciudadanos y generaría más de 1,500 empleos de construcción y en torno a 350 puestos de trabajo permanentes de acuerdo a la web del museo, lo que ha llevado a Garcetti a calificarlo como el mayor regalo cívico de la historia americana.

“No se trata solo de un enorme regalo filantrópico a la ciudad y al mundo, sino que es un museo único en la manera en que está concebido”, afirmó Bacigalupi.

El museo contaría con entre 265,000 y 275,000 pies cuadrados de espacio interior, de los cuales unos 100,000 se destinarán a galerías. Planea ser el primero de todo Estados Unidos dedicado a la ilustración, el cómic, el cine y la animación, mezclando las bellas artes con el arte popular (sin que esa consideración tenga una connotación peyorativa).

Su intención es celebrar la narrativa visual mediante obras de Edgar Degas, Winslow Homer o Pierre-Auguste Renior, e ilustraciones, fotografías y cómics de Norman Rockwell, Maxfield Parrish, N.C. Wyeth, Beatrix Potter o Jean de Brunhoff.

Lucas, que ha sido un ávido coleccionista durante más de 40 años, también aportará piezas de atrezzo cinematográfico tales como vestuario, guiones gráficos u objetos de los decorados de filmes entre los que se incluyen El Mago de Oz, Casablanca y Star Wars.

La mezcla de arte más tradicional y otras formas más populares busca romper la “división artificial” entre ellas y atraer a los museos a audiencias que tradicionalmente no los visitan. El propio director del Los Angeles County Museum of Art, Michael Govan, indicó que el Lucas Museum of Narrative Art es más complementario que competivivo con el LACMA.

Una vez se anuncie qué ciudad acogerá el proyecto, se prevé que las obras comiencen con prontitud en vista a la fecha planeada de inaguración del museo, en 2020.