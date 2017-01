Video: Casi muere en truco de magia por disparo en la boca

David Blain sufrió una laceración en la boca

El mago David Blain pensó que había muerto en uno de sus trucos de magia más arriesgados y peligrosos. Como recoge el Daily Mail, el show tuvo lugar el pasado mes de noviembre ante 20,000 personas en Las Vegas pero acaba de ser emitido en la cadena británica E4 y de dar la vuelta al mundo.

El truco de Blain consistía en que se colocara un protector bucal y un pequeño vaso de metal en la boca y se disparara dentro una bala de calibre 22. El rifle estaba situado justo delante de él y tenía una cuerda atada a su gatillo que le permitía dispararse a sí mismo. Eso hizo y la bala fue directa a su objetivo, pero el truco casi le cuesta la vida.

¿QUÉ SALIÓ MAL?

El problema fue que el protector bucal no soportó el impacto de la bala y se rompió golpeando la parte posterior de su garganta. Así lo narró Blain para el programa de la televisión británica.

“Cuando disparé, el tiempo empezó a pasar muy despacio. Cuando la bala golpeó el protector bucal, noté un fuerte zumbido agudo en mis oídos y sentí el impacto en la parte posterior de la garganta. Estaba seguro de que la bala había ido directa a mi cabeza y me había matado. De repente, sentí el dolor y me trajo de vuelta. En ese momento me di cuenta de que el protector bucal se había destrozado y de que estaba vivo”, recordó Blain.

Esta era la tercera vez que el mago hacía el truco y, pese a que casi acaba en tragedia, quiere incluirlo en su próximo tour mundial utilizando un protector bucal más resistente.

(SinEmbargo/AsMéxico)